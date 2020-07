Ana Bárbara y la emotiva reflexión a la que llegó sobre la maternidad gracias a su hija María Levy

La relación que Ana Bárbara ha construido con María Levy, hija de la fallecida actriz Mariana Levy, y a quien la cantante quiere como a una hija, cada día se vuelve más sólida y especial. Y es que la joven de 24 años se ha encontrado en la intérprete de Bandido a una confidente y amiga, compartiendo con ella sus pensamientos y reflexiones, que incluso han puesto a pensar a la artista, rescatando algunas lecciones a través de las palabras de la también hija del actor Ariel López Padilla. Así lo ha confesado la misma Ana Bárbara recientemente en sus redes sociales, en donde confesó que durante una charla con María, tuvo la oportunidad de poner en perspectiva su papel como madre y reflexionar acerca de las decisiones que toma al momento de ponerles disciplina a sus pequeños.

A través de Instagram Stories, la cantante compartió un video en el que se puede observar a sus dos hijos menores, Jerónimo y José María, jugar basquetbol con el prometido de su mamá, Ángel Muñoz. En el clip, la orgullosa madre se refirió a su familia a través de un proverbio que dice: “Al ojo del amo, engorda el caballo”, el cual habla de que para procurar el buen funcionamiento de un negocio, el jefe o dueño tiene que estar siempre al pendiente para que todo salga como se desea. Algo que la misma Ana Bárbara ha aplicado en su familia, luego de mantener una charla con María.

Sobre el video, la cantante escribió un mensaje dedicado a la mayor de las hijas de Mariana Levy, agradeciéndole la oportunidad de poder formar una relación con ella y compartir tantas enseñanzas y lecciones juntas. “Hoy mi María Levy me hizo reflexionar respecto a algo que como madre me he llegado a cuestionar (por aquello de ponerles consecuencias a los chiquillos por portarse mal)”, compartió la intérprete de Loca. “Me dijo: ‘Maye (como le dice María a Ana Bárbara de cariño): poner límites y disciplinar a un niño es amarlos’”, compartió la artista de 49 años.

Conmovida por las reflexiones a las que ha llegado sobre su papel como madre, a través de la plática que tuvo con su hija, Ana Bárbara no pudo más que expresar su agradecimiento a la jovencita por compartir su perspectiva de vida con ella. “Gracias por dejarte amar y por retribuirme con el mismo amor, tu sensibilidad y sabio conocimiento”, finalizó la guapa cantante entre emojis de corazones, caritas felices y manitas en forma de agradecimiento.

Ana Bárbara, una madre para María

Aunque la hija mayor de Mariana Levy no fue tan cercana a Ana Bárbara, como sucedió con sus hermanos Paula y Emilio, pues tras la muerte de su madre, María se fue a vivir con su abuela, Talina Fernández, mientras que sus hermanitos se integraron a la familia de la cantante, pues comenzó una relación con José María Fernández ‘El Pirru’, padre de los hijos menores de Mariana. A pesar de eso, Ana Bárbara no dudó en acoger también a la jovencita como parte de su familia, algo que la misma Levy reconoce y admira de la intérprete.

“Ana fue como una mamá para mí. Cuando dicen ‘ay si, Ana Bárbara ¿qué?’, no, o sea es como mi mamá, la adoro. Ella se echó un paquetote que no le tocaba y además de ser una mamá para mis hermanos, lo fue conmigo también. Yo me acuerdo el tiempo que pasaba con ella, en ningún momento me sentí excluida, ni incómoda, ni no parte de la familia”, comentó María en abril de este año en el programa Un Nuevo Día, sobre la relación que mantiene con Ana Bárbara.