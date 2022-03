Reportan que Justin Timberlake y Jessica Biel se han convertido en papás por segunda ocasión

Si de guardar un secreto se trata, bien podríamos aprender de Jessica Biel y Justin Timberlake, quienes a inicios de esta semana se han convertido en papás por segunda ocasión, según ha reportado el Daily Mail. Y es que la pareja, que siempre ha apostado por la discreción en cuando a su vida familiar, en ningún momento dio signos de que la cigüeña estuviera por llegar a visitarlos e incluso supieron evitar los rumores y especulaciones al respecto, sorprendiendo gratamente a sus fans con esta muy buena noticia, la cual confirma que su relación pasa por un gran momento y que han sabido superar las tormentas con madurez.

VER GALERÍA

MAS NOTICIAS COMO ÉSTA:

De acuerdo con el diario inglés, la madre de Jessica, Kimberly Conroe Biel, habría pasado gran parte de esta semana en la casa que poseen los intérpretes en Big Sky, en dónde se cree que han pasado gran parte de la cuarentena, para ayudarla con la llegada del nuevo integrante de la familia y cuidados del recién nacido. Recordemos que la pareja también tiene un hijo de cinco años de nombre Silas.

La última vez que Justin y Jessica fueron vistos y fotografiados de forma pública, fue el pasado 25 de marzo, antes de recluirse en su casa de Montana y disfrutar la segunda mitad de su embarazo lejos del ajetreo de la vida de la ciudad, rodeados de la naturaleza y de las espectaculares vistas a las montañas que el lugar ofrece. En aquella ocasión no había signos en el físico de la actriz que delatara un embarazo, por lo que nadie lo sospechó.

VER GALERÍA

Por otro lado, en sus redes sociales, la pareja ha mantenido una actividad muy normal, publicando algunas fotografías en las que solo aparecen en planos muy cercanos y es imposible ver la figura completa de la actriz. En un vídeo publicado por la actriz apenas el 4 de julio, es posible verla de cuerpo completo, pero de espaldas, llevando una chamarra de camuflaje azul y una blusa color negro que bien podría disimular su pancita, aunque no especificó si se trataba de un clip reciente.

¿Cuántos hijos quiere tener Justin?

Si bien, el nacimiento del segundo hijo de Justin Timberlake y Jessica Biel ha tomado por sorpresa al mundo, la verdad es que para el intérprete de SexyBack es solo un paso más para lograr su sueño de tener una enorme familia, por lo que posiblemente esta no sea la última vez en la que se reporte el nacimiento de un nuevo hijo del artista de 39 años, pues él mismo ha confesado que le encantaría tener muchos hijos más. “Quiero tener tantos hijos como podamos, si te soy sincero. Y eso que no me he sentido más inseguro en toda mi vida. Te levantas un día y de repente tienes en tus brazos a un ser humano del que eres responsable", comentó en 2018 Justin durante una entrevista en el programa de Zane Lowe Beats 1 Radio.

VER GALERÍA

Y es que para el cantante, la experiencia de la paternidad le ha dado a su vida un nuevo punto de vista, por lo que sin duda alguna es una faceta que disfruta al por mayor. "Ser padre me ha dado una perspectiva completamente diferente de lo que me rodea y de las personas que más me importan. Por una parte, me siento bendecido y, por otra, algunas veces me miro al espejo y me digo: `No tengo ni idea de en qué me he metido'”, le confesó Timberlake a E! Online.