Tommy Mottola se autoconsiente con un impresionante regalo de cumpleaños: un Rolls-Royce

Las celebraciones por el cumpleaños de Tommy Mottola no han parado. Sí hace unos días Thalía, esposa del magnate, celebrara por todo lo alto el día especial de su marido, regalándole una increíble sorpresa aérea que el festejado no dudó en presumir en sus redes sociales. Ahora fue el turno del productor musical de consentirse así mismo con un lujoso y espectacular regalo que ha dejado a más de uno con la boca abierta.

Se trata de una hermosa camioneta color azul marino de la compañía de lujo Roll-Royce, la cual ha mostrado a detalle a través de Instagram Stories. “Happy birthday to me, happy brithday to me…”, se puede escuchar cantar al también empresario en uno de los videos, mientras graba emocionado a su nuevo vehículo, el cual luce imponente estacionado en el patio de su residencia en Colorado, donde actualmente pasa la cuarentena con su familia. En los clips, Tommy muestra cada detalle de su impresionante regalo, sonando como todo un niño con juguete nuevo.

Sin duda alguna, Tommy Mottola es un hombre de gustos muy específicos y refinados. Y es que la hermosa SUV de Rolls-Royce, denominada bajo el nombre de Cullinan, es una combinación de lujo y potencia, pues según la descripción de ésta en el sitio oficial de la compañía, la camioneta puede manejarse en terrenos montañosos e incluso en el desierto, así como en carretera.

Además, los asientos de la camioneta son de piel en color terracota, los cuales han sido confeccionados a detalle para ofrecer a los pasajeros el máximo confort. La Cullinan está equipada con sistema de audio de alta definición, pantalla táctil en el tablero y aplicaciones en madera en partes estratégicas de los interiores. Además, se adapta de forma automática al tipo de terreno, pasando de ser un auto de carretera a un 4X4 en cuestión de segundos. El precio de esta SUV va de los $280,000 a los $350,000 euros, dependiendo del equipamiento y versión de la misma.

Un cumpleaños muy diferente

Fue el pasado 14 de julio que Tommy Mottola celebró su cumpleaños número 71. Como cada año, su familia se encargo de hacer de esta fecha algo muy especial, a pesar de que en esta ocasión la pandemia por el coronavirus le ha impedido festejar como suele hacerlo cada año. Sin embargo, su familia estuvo presente para cobijarlo con mucho amor y hacerle los regalos más especiales. “¡Happy Birthday mi baby! Un año más de vida, mi amor. Te amo tanto. ¡Feliz cumpleaños celebrando tu hermosa vida! Te amamos”, fue el mensaje que le dedicó Thalía a su esposo en redes sociales. Sin embargo, los gestos de cariño de parte de la cantante no pararon ahí, pues en complicidad con sus hijos, sorprendieron al empresario con un mensaje aéreo en el que se podía leer: “Feliz cumpleaños Tommy, te amamos. Thalía, Saki y Matt”.

Por otro lado, Tommy reflexionó respecto al cumpleaños tan diferente que le tocó celebrar: “Qué bendición estar aquí hoy, ¡qué año!”, dijo en los primeros segundos de un video que compartió en redes sociales, para después ahondar en sus palabras. “Hemos sobrevivido al COVID-19 como familia, gracias a Dios nos sentimos bendecidos y no podría ser mejor. Estoy aquí con la luz de mi vida, mi hermosa esposa, Thalía…”, comentó sonriente.