Fijan fecha para la próxima audiencia de Pablo Lyle; prevén que su juicio se aplace hasta 2021

Luego de varias semanas de incertidumbre para Pablo Lyle, la Corte de Miami por fin ha fijado una fecha para la realización de la audiencia en la que se dará seguimiento al caso que enfrenta el actor, luego de verse involucrado en un altercado vial que derivó en la muerte de una persona, en marzo de 2019. Es así, que el artista mexicano tendrá que presentarse, de manera virtual, a la cita que se ha establecido para el miércoles 22 de julio, tras meses de suspenso debido a que todas las audiencias habían quedado suspendidas debido a la pandemia por el coronavirus, mismas que serán retomadas de manera virtual.

Así lo informó el abogado de Lyle, Bruce Lehr, en una reciente entrevista, en donde explicó cuál será el proceso a seguir para Pablo ahora que se ha reanudado su caso. “La siguiente audiencia será el 22 de julio y aunque la Corte está cerrada sigue trabajando. Así que el 22 de julio tenemos una cita con la Corte la cual se hará por Zoom. Nosotros asistiremos de forma virtual y Pablo también lo hará”, explicó el experto en leyes al programa Ventaneando.

Sin embargo, Lehr prevé que el camino para que Pablo Lyle pueda demostrar que es inocente y que actuó en defensa propia al golpear a un ciudadano estadounidense en aquel altercado vial, pinta para ser largo, pues debido a la pandemia, todos los juicios están suspendidos. “Los que sí están cerrados son los juzgados, probablemente por el resto del año. De hecho, no habrá ningún juicio hasta que se descubra una vacuna (contra el coronavirus), la cual con suerte llegará a finales de año, pero por ahora parece que será hasta 2021 que se retomarán los juicios en la Corte”, comentó.

El abogado también habló sobre el estado anímico de Lyle, quien se encuentra en arresto domiciliario en Miami desde el año pasado, pues se le ha negado el poder viajar a México para ver a su familia, por lo que actualmente se encuentra en cuarentena y prácticamente aislado de todo el mundo. “Si de por sí él ya se sentía solo al estar en un país ajeno, ahora está en un país extraño en el que no puede ver a nadie”, señaló el litigante. “Son tiempos difíciles, tiempos duros para él y su familia. Es una situación muy complicada para todos los involucrados”, agregó Lehr, detallando que desconoce si la familia del artista de 33 años ha podido viajar de México a Miami para visitarlo.

Puede comunicarse a través de redes sociales

En las últimas semanas, la esposa de Pablo Lyle, Ana Araujo, ha retomado la actividad en redes sociales, luego de varios meses de permanecer inactiva en esos medios. Araujo se ha dedicado a compartir detalles de su día a día e incluso ha aprovechado para enviar mensajes de aliento para el actor y revelar postales familiares nunca vistas, en la que es posible ver al protagonista de telenovelas como Verano de Amor en su faceta de papá al pleno.

Sin embargo, en las redes sociales de Pablo no ha habido registro de actividad desde el 2 de abril de 2019. Sobre este tema, Bruce Lehr ha señalado que, hasta el día de hoy, el artista no tiene ningún tipo de restricción que le impida hacer uso de sus redes sociales, por lo que la inactividad en estos medios se debe a un acto de prudencia por parte del actor. “No hay ninguna restricción para que él use redes sociales, ninguna. No hay restricción de eso para él, ni para nadie aquí en Miami”, sentenció.