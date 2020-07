Atala Sarmiento cuenta que en Barcelona ha habido un repunte de casos

Tras casi un año de haberse mudado de México, Atala Sarmiento más que adaptada a esta nueva vida que inició a junto a su marido David Ródenas en España. Como muchos en aquel país, la conductora tuvo que mantenerse apegada a las disposiciones de las autoridades ante la pandemia, por lo que durante un tiempo permaneció en estricto confinamiento. Pero ahora que ya ha iniciado la nueva normalidad, la periodista ha podido reunirse con sus seres queridos, entre ellos obviamente su hermano Rafa, su esposa Jimena y sus hijos. No obstante, Atala ha sido constante al recordar la importancia de seguir cuidándose, y más cuando se ha reportado que en algunos puntos han surgido rebrotes de coronavirus, tal como ella lo ha comunicado a sus seguidores.

Desde la emblemática Plaza de Cataluña y usando un cubrebocas todo el tiempo, Atala mostró cómo luce ahora el centro de Barcelona, una de las ciudades más importantes en España. “Si fueran otros tiempos estaría muy concurrida y llena de gente, pero en esta nueva normalidad en la que no hay turismo, pues podemos disfrutar un poco la ciudad”, comentó la conductora en una serie de videos que publicó en sus historia de Instagram. “Para quienes vivimos aquí, quienes son de aquí, es un poco triste verla así de vacía pero al mismo tiempo es parte de lo que nos está tocando vivir, hay que cuidarse…”, continuó.

La estrella de televisión pidió a sus seguidores mantener las medidas de prevención para evitar contagios de coronavirus, pues señaló que en su actual ciudad ya se han registrado nuevos casos. “No hay que bajar la guardia, aquí en Barcelona ha habido un repunte importante”, señaló. Este mensaje de Atala coincide con los reportes que han dado las autoridades catalanas, pues la Generalitat (Gobierno de Cataluña) informó este viernes que en esta región se han presentado más de mil casos en tan sólo 24 horas, 346 de ellos en Barcelona.

“Da un poco de cosita salir, la verdad, a mí porque yo soy hipocondriaca y paranoica, pero la vida sigue amigos y hay que disfrutar”, comentó Atala antes de contar que el motivo por el que se animó a salir de casa fue una reunión con una amiga especial. “Voy a tomar un cafetito con una amiga que adoro, que es como un ángel para mi aquí en Barcelona, así que estoy contenta de poderme reunir con ella hoy”, comentó. Más tarde, al parecer después de su cita, la periodista actualizó sobre las nuevas disposiciones anunciadas por el gobierno este viernes ante la situación que se está suscitando. “Les cuento que hoy el Gobierno de Cataluña recomendó a la población no salir de casa a menos que sea por una necesidad mayor, porque como ha habido un repunte o un rebrote bastante importante en las últimas 24 horas, pues le gobierno está pidiendo a población que no salga a menos que sea necesario”, informó Atala, quien se manifestó a favor de disfrutar los últimos momentos fuera de casa, pues aunque no se ha decretado nuevamente el estado de emergencia, señaló que a partir de esta noche la gente deberá permanecer en casa.

Convertida en una corresponsal

Al encontrarse tan cerca de uno los lugares que en su momento fue clave en la pandemia, el instinto periodístico de Atala y su compromiso con su público hicieron que se convirtiera en una corresponsal, una misión sin duda muy importante. La conductora realizó una serie de enlaces para el programa Hoy en los que compartió algunos detalles de la situación que se vivía en Barcelona, incluso reportó puntualmente los pormenores en sus primeras salidas a la calle, eso sí, siempre apegada a las medidas de seguridad. En uno de esos enlaces que tuvo lugar a finales de mayo, la comunicadora señaló que no tenía previsto volver pronto a México. “Mi intención y mi plan es continuar mi vida aquí en España que es la decisión que tomamos David y yo, hace unos meses, y desde entonces aquí la verdad muy contentos y tranquilos viviendo en Barcelona”, comentó.

