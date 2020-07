'No sabía cómo manejar eso', Mark Tacher habla del éxito y las dificultades que vivió en Colombia y Venezuela

De lo más tranquilo, Mark Tacher ha decidido dejar atrás lo vivido recientemente en su vida sentimental, pues aunque estaba muy ilusionado con celebrar su boda religiosa con su esposa Cynthia Alesco, finalmente nunca ocurrió, pues ambos se separaron. El actor, ha confesado estar bien en temas del corazón, por lo que ahora ha decidido enfocarse en otros aspectos. De este modo, el guapo intérprete quiso recordar algunas vivencias que ha tenido en su exitosa carrera en la pantalla, la cual ha abarcado no sólo la televisión mexicana, sino también la de algunos países de Sudamérica. Si bien el galán de telenovelas alcanzó la cúspide fuera del país, lo cierto es que también vivió situaciones no del todo agradables.

Luego de participar en la emblemática telenovela Mirada de Mujer, el regreso, Mark decidió probar suerte fuera de México y fue así que llegó a Venezuela. El actor protagonizó ahí, entre 2004 y 2005, el melodrama Mujer con pantalones. Más allá del éxito que alcanzó en esta telenovela, el intérprete se topó con algunas dificultades durante su estancia en el país sudamericano, como lo fueron algunas diferencias en el lenguaje. Pero lo más complicado fue cuando, debido a la situación política del país, las condiciones económicas empezaron a tornarse adversas. “La cosa empezó a cambiar terrible, las tiendas empezaron a cerrar, la gente no podía salir a las calles”, recordó en entrevista para Venga la Alegría. Y esta situación lo afectó directamente, tanto que tuvo que regresar a México. “El poco ahorro que yo había hecho dentro de Venezuela por el hecho de haber estado en la novela, estuve a dos segundos de no poderlo sacar”, contó el actor, señalando incluso que la empresa que producía entonces su melodrama actualmente ya no existe.

“Me tuve que venir a México y por medio del Banco Mercantil en Venezuela tuve que hacer llamadas con bancos, y me fueron mandando el dinero, pero no creas que así de una, (fue) en cachitos… Y (me decían): ‘¿Por qué lo vas a sacar del país?’. Fue de verdad muy complicado”, aseguró el actor, admitiendo que temió perder sus ahorros. “Fue una batallita como de 3, 4, 5, 6 meses pensando que ya te iban a expropiar tu dinero”, comentó. Mark relató que regresar al país tras haber incursionado en la televisión sudamericana no fue sencillo, pues de pronto se encontró sin trabajo. “Regreso a México y otra vez me encuentro desempleado, sin oportunidades, sin ver por dónde, ya me había ido casi dos años, pues obviamente este negocio sigue y no perdona”, reflexionó.

Alcanzó la cúspide en tierras colombianas

Luego de volver a su tierra natal, Mark le dio una nueva oportunidad a la televisión extranjera, pero esta vez en Colombia, donde protagonizó en 2006 uno de los mayores éxitos de su carrera: La hija del mariachi. “El éxito que tiene es descomunal, yo nunca en mi vida había visto eso, yo no tenía precedente, no sabía cómo manejar eso”, admitió el actor. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, pues de entrada reconoció que, debido a la temática de la telenovela, las grabaciones se hacían por la noche, lo cual ciertamente era extenuante. El fanatismo del público fue otro de los aspectos con los que el actor mexicano tuvo aprender a vivir. “Me tuve que cambiar de casa cerca de cinco, seis veces, en Colombia en un lapso de tres meses. No podía salir a la calle a caminar, en Colombia”, recordó, pues señaló que la gente lo abordaba todo el tiempo. “Yo terminaba atemorizado, cuando íbamos a eventos, íbamos de conciertos a todo Colombia para cantar las canciones de La hija del mariachi, y la gente de verdad enloquecía”, recordó.

Pero hay una anécdota en particular que no olvida, la de un encuentro que él nunca buscó pero que sobre el que no tuvo opción. “En ese entonces estaba muy fuerte en Colombia esa situación, Muchos de estos personajes, nos contrataban para hacer los conciertos”, contó Mark. “Se me acerca una persona y me dice: ‘Es que mi patrón te quiere ver, es que tu hija te quiere conocer… Mañana vamos a pasar por ti porque vas a venir a la finca, y ahí las vas a conocer’”, narró, admitiendo que esa petición lo desconcertó y más porque aparentemente ya sabían dónde vivía. “Voy con mi socio, y le digo: ’La verdad no me siento bien con eso’”, continuó, sin embargo, fue él quien le señaló que tenían que asistir. “Al día siguiente pasaron por nosotros en tres camionetas, yo estaba muy nervioso, yo no sabía que iba a pasar, ya eran las 9, 10 de la noche, y yo dije, ‘a qué hora me voy a ir de esto, ya no puedo más’”, relató. Sin embargo, finalmente se dio la presentación para la que había sido invitado y todo quedó ahí. Con todo lo vivido, el galán de telenovelas está agradecido por todo lo bueno que le trajo esta producción colombiana. “Siempre me abrió y me sigue abriendo oportunidades de trabajo, La hija del mariachi, y el éxito que tuvo”, admitió agradecido.

