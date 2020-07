Sofía Castro sobre la posibilidad de casarse con su novio: ‘Todo apunta a que sí’

Con una carrera prometedora en la pantalla, Sofía Castro está viviendo un momento muy especial en su vida, y no sólo en lo profesional. La actriz acaba de celebrar los primeros diez meses de noviazgo con Pablo Bernot, y no podría estar más feliz y enamorada. Si bien hace poco reconoció que este confinamiento le ha provocado algunos momentos de ansiedad, la joven intérprete no pierde la ilusión de retomar su vida junto a su galán. En el pasado ya ha salido a aclarar rumores respecto a su relación, y ahora ha revelado de viva voz si tiene o no planes para casarse con su guapo novio, con quien se reunirá en unos días luego de estar un mes separados.

Sofía se encuentra actualmente en Los Ángeles, donde ha podido disfrutar en compañía de sus padres y hermanas. Si embargo, explicó que, aunque Pablo estuvo con ella un tiempo, ya llevan separados varias semanas debido a que él tuvo que regresar a México, por lo cual cuenta los días para su reencuentro. “Se vino un tiempo para acá y luego tuvo que regresar a México porque tiene un hotel en Cuernavaca… Estaba con todo lo de la reapertura y se regresó hace un mes, ya llega el viernes por fin”, explicó emocionada en entrevista para El Break de las 7 de Univision. Y en vista de que su relación marcha viento en popa, uno de los temas que ha despertado interés entre sus fans es respecto a su fututo con su galán. “Espero sí casarme, no sé, eso cuando lo vean por ahí pregúntenselo a él”, dijo entre risas la joven estrella, quien al inicio del show digital reveló que su galán le contó que la estaba viendo en vivo.

Sincera, y a sabiendas de que su galán se enteraría de lo que dijera, Sofía ahondó respecto a su sentir en torno al tema del compromiso. “Ahorita estamos muy contentos, la verdad, digo como tú lo viste, Pablo fue mi mayor apoyo en Mira quién baila”, comentó refiriéndose a su anfitriona Chiquinquirá Delgado, quien fue conductora en el reality show. “Ha sido mi mayor apoyo en toda mi carrera, es el que más me echa para adelante y hasta me ayuda a repasar mis castings”, señaló la joven actriz. “Creo que por fin me llegó el bueno… Te lo juro, y mi mamá está de testigo, yo todos los años nuevos escribía cómo quería a un novio, así tal cual, y así tal cual lo describí me llegó Pablo, entonces chicas, el universo sí oye”, dijo de lo más simpática.

Ante la insistencia de los fans que enviaron sus preguntas para Sofía, la joven finalmente respondió sin rodeos lo que piensa sobre casarse con Pablo. “La verdad ahorita no es algo que hemos hablado, así como de ya, y fecha, digo, los dos estamos muy contentos y los dos tenemos los mismos planes de vida y los mismos planes de querer hacer muchas cosas juntos”, comentó la actriz. “Obviamente con todo lo de la pandemia pues nos vino a sacudir, pero no hay anillo todavía, no hay plan de boda, no hay fecha, no nada, pero bueno, ahorita en el camino que estamos caminando juntos pues sí… Todo apunta a que sí”, reconoció finalmente. Y ante la suposición de que al día siguiente su galán le pidiera matrimonio reveló cuál sería su respuesta: “Sí, por supuesto que le digo que sí, quien sabe para cuando la boda con esta pandemia, pero sí le digo que sí”, dijo entre risas.

10 meses de amor y contando

El pasado 7 de julio Sofía celebró los primeros 10 meses de noviazgo con Pablo y obviamente no perdió la oportunidad de gritarle su amor públicamente. “Tú eres lo más bonito que tengo. Gracias por estos 10 meses, te amo”, escribió en su cuenta de Instagram al compartir una linda postal en la que se les ve fundidos en un abrazo durante una visita que hicieron a Disneyland hace tiempo. Entre los comentarios de su post destacó el de su galán, quien correspondió la romántica dedicatoria: “¡Te amo y te amaré siempre! ¡Gracias por tanto y vamos por mucho más!”. No hay duda de que estos dos jóvenes están muy enamorados, por lo que no sería nada descabellado pensar que en un futuro sorprenda con la buena nueva de un compromiso.

