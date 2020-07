Misterio resuelto, Demi Moore culpa de la controvertida decoración de su baño a Bruce Willis

Podría parecer algo absurdo, pero gracias a las muchas videollamadas que Demi Moore ha tenido a lo largo de la cuarentena, las redes sociales se han escandalizado con la decoración del baño de se casa. Una alfombra al pie de la bañera, acompañada de su respectivo sillón que da la espalda al lavabo, una armadura, muñecos en las paredes; todo tipo de detalles fueron ampliamente analizados por los internautas en los últimos días. Sin reparo, la protagonista de G.I. Jane explicó sus comentadas decisiones de decoración y culpó a su exmarido, Bruce Willis -quien ha pasado con ella casi toda la cuarentena- de las elecciones que se tomaron para este espacio de su casa en Idaho.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Emma Heming, mujer de Bruce Willis, celebra su cumpleaños con toda la familia, ¡incluida Demi Moore!

Después de un mes, la esposa de Bruce Willis se reencuentra con él en casa de Demi Moore

Fue durante una entrevista en el Late Night With Seth Meyers que Demi fue cuestionada sobre el ya famoso baño. “Originalmente fue la elección de Bruce Willis, no por echarle toda la culpa”, dijo Demi en un enlace remoto que, aunque no parecía hecho desde el baño, sí desde el famoso sofá que aparece en las imágenes virales.

Tratando explicar algunos de los controvertidos elementos, Demi quiso hacer énfasis que la alfombra café que está justo al pie de la tina tiene su propia función: “Vivimos en las montañas, donde hace mucho frío”. Pero Demi dejó claro, “No me molesta. Pero aprecio el interés que atraen todas mis particularidades”.

VER GALERÍA

Si los detalles de decoración llamaron mucho la atención, también lo hizo que lejos de los equipos especiales dignos de los tiempos de las influencers, Demi tuvo que recurrir al ingenio como muchos de nosotros para armar su propio set. Una sombrerera cubierta con una toalla para acomodar su computadora y su Tablet en un tripié, además de un cuaderno con pluma para tomar notas, fueron algunas de las cosas que resaltaron en la fotografía que se volvió viral.

Además, la actriz reveló la respuesta a la gran interrogante: ¿Por qué se conecta desde el baño? Pues es que es el lugar con mejor acústica de toda la casa y cuando se trata de trabajar en su podcast, es el lugar en el que mejor lo puede hacer. Aunque lo cierto es que este lugar parece ser uno de los favoritos de la familia que en más de una ocasión ha posado ya sea en la tina o en el sofá, y nadie los culpa pues con enormes ventanales, la luz de esta habitación es bastante favorable.

Bruce Willis, el autor del nuevo look de su hija Tallulah a la Demi Moore en 'G.I. Jane'

Las familia reacciona

La conversación sobre el baño de Demi se volvió viral especialmente por el tweet de una joven llamada Alexis Wilson, quien animó a sus seguidores a analizar cada uno de los aspectos del lugar. Lo que nadie esperaba es que Tallulah, hija de la actriz, tomaría sus redes sociales para compartir la publicación y lo divertida que estaba de leer las respuestas; además de pedir que se le diera el crédito de haber difundido esta simpática situación.

La casa en donde se ubica el ahora famoso baño se encuentra en Idaho y es en donde crecieron las tres hijas de Demi y Bruce, Rumer de 31 años, Scout de 28 y Tallulah de 26. Precisamente, fue esta residencia en la que la familia pasó la cuarentena, con Bruce teniendo que dejar a su esposa actual y a sus hijas menores en California por un problema técnico, y reuniéndose semanas después ahí.

VER GALERÍA