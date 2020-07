'Gracias por la vida, el amor y los genes', Salma Hayek a su mamá por su cumpleaños

Sin duda alguna, Salma Hayek es una de las mujeres más hermosas del mundo del espectáculo y su belleza siempre ha sido admirada por millones de personas alrededor del mundo. Prueba de ello son las incontables postales que la artista de 53 años suele publicar en sus redes sociales, en las que se deja ver al natural, presumiendo orgullosa su belleza sin maquillaje e incluso algunos rasgos típicos que delatan el paso del tiempo, como sus canas. Sin embargo, la actriz es consciente de que su físico se lo debe en gran medida a los genes que heredó directamente de su guapa madre, la señora Diana Jiménez Medina, algo que la veracruzana ha reconocido recientemente mientras felicitaba a su progenitora por su cumpleaños, el cual celebró por todo lo alto el pasado 14 de julio.

A través de su perfil de Instagram, Salma compartió una linda imagen en la que aparece junto a Doña Diana, posando muy sonrientes en alguna alfombra roja. Junto a la postal, la protagonista de películas como Frida escribió un mensaje de felicitación para su mamá, en el que además de dejar en claro su amor por ella, agradeció por la buena genética que le heredó. "Feliz cumpleaños a mi hermosa madre. Gracias por la vida, el amor y los genes", se puede leer en el texto que la también productora escribió como pie para la imagen compartida.

La publicación de la actriz ha generado un sinfín de reacciones de parte de sus fans, quienes además de enviarle sus mejores deseos a la madre de Salma, también han elogiado la belleza de la señora Diana, confirmando lo que la misma actriz reconocía en su mensaje de felicitación: que ambas son muy parecidas entre sí y por lo tanto hermosas.

Por otro lado, los fans de Hayek también agradecieron que la actriz compartiera con ellos un poco de su vida personal, pues aunque en sus redes suele ser muy abierta, siempre ha sido muy discreta a la hora de hablar de su familia de forma pública, haciendo algunas excepciones cuando de se trata de fechas muy especiales, tal y como sucedió en esta ocasión, o como lo hizo hace unas semanas con el cumpleaños de su hermano y su papá, en dónde se dejó ver disfrutando de su familia.

La fuerte revelación de Salma sobre su belleza

Salma Hayek se ha convertido en una mujer que enarbola la bandera de la belleza natural y el amor propio. Frecuentemente es posible ver en sus publicaciones de Instagram inspiradoras imágenes en las que se deja ver luciendo completamente al natural y lejos del glamur con el que suele aparecer en las alfombras rojas, demostrando que para sentirte realmente bella no es necesario nada más que aceptarte tal y como eres. Sin embargo, la mexicana reconoció en una reciente entrevista, que no siempre fue así y que llegar al punto en el que está ahora le tomó varios años. "Solía criticarme mucho. Ahora, cuando me veo al espejo y hay cosas que no están, pienso en lo mucho que me voy a querer dentro de 10 años", comentó a People.

A pesar de que por su carrera es normal verla siempre impecable, Salma prefiere no concentrarse en eso cuando no está en el ojo público y en sus ratos libres. “Normalmente, cuando no lo usas (el maquillaje) es porque estás en una situación en la que no sientes presión para verte mejor. Es un sentimiento de sentirte presente sin la necesidad de impresionar a nadie", confesó.