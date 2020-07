'Me entran días de ansiedad', Sofía Castro sobre la cuarentena

Al igual que millones de personas alrededor del mundo, Sofía Castro ha pasado los últimos cuatro meses en cuarentena voluntaria, a la espera de que la pandemia por el coronavirus sea controlada y recuperar por lo menos algo de la normalidad que se vivía antes de la emergencia sanitaria. Mientras tanto, la actriz continúa en confinamiento en Miami, al lado de su familia, experimentando una montaña rusa de emociones a lo largo de estas semanas, en las que la ansiedad y la incertidumbre han sido sentimientos que en ocasiones se hacen presentes en la hija mayor de Angélica Rivera.

Así lo revelado la misma Sofía, quien en una entrevista reciente con People en Español, habló con toda franqueza sobre sus días en el encierro y lo que ha hecho para superar los momentos en el que los sentimientos negativos inundan su cabeza. “Este ha sido un año bien fuerte”, comentó la joven de 23 años al expresar su deseo de que la pandemia pueda terminar pronto. “Esperemos que pronto salga la vacuna (contra el coronavirus) y nos apeguemos a lo que era la vida antes”, agregó esperanzada.

Y es que para la también hija del productor José Alberto ‘El Güero’ Castro el confinamiento ha sido un poco complicado, debido a los estados de ánimo por los que ha atravesado y con los que muchos seguramente se sentirán identificados. “Estuve un tiempo en México, ahora me vine en Miami con mi familia, acababa de terminar Mira quien baila. Me agarró (la cuarentena) en México que vine a visitar a mi novio, estuve un tiempo. De repente me dan días de superpositivismo de echarle ganas y de repente me da un miedo horrible”, comentó la joven artista a la publicación, agregando que ha tratado de mantener su mente ocupada para evitar caer en crisis emocionales. “He tratado de hacer mucho ejercicio, de leer”, agregó.

A pesar del complicado momento histórico por el que el mundo atraviesa, Sofía mantiene viva la esperanza en que las cosas comenzarán a cambiar a raíz de esta experiencia, por lo que incluso invitó a la reflexión y a recapacitar sobre la forma en la que el mundo se conducía hasta antes de la pandemia. “Que esto nos sirva para reflexionar de que el mundo necesitaba una pausa, necesitamos evolucionar como humanidad, como seres humanos. De repente me entran días de ansiedad, y trato de distraerme y de hacer muchas cosas, fue un cambio muy duro”, reconoció.

‘No hay que dar por hecho las cosas’

Para Sofía Castro estos meses de cuarentena le han servido para hacer una introspección y valorar todo aquello que nos era cotidiano y que hora, de cara a la nueva normalidad, no podemos hacer más. “No hay que dar por hecho las cosas porque siempre decimos de ‘mañana’, sentimos que tenemos segura la vida y el mundo y de repente de un día para otro nos cambiaron planes, dejamos de ver a la familia, ya ni si quiera nos podemos abrazar”, reflexionó.

Es por eso que para la actriz, es muy importante el aquí y ahora, dejando la individualidad de lado y pensado más de forma colectiva, y así lograr un cambio profundo. “A todos nos pegó muy fuerte y hay que dejar a un lado varias cosas, nos necesitamos poyar como humanidad, necesitamos respetar las creencias de cada uno, lo más importante y lo que más necesita el mundo es empatía con los demás, con los sentimientos de las demás personas”, finalizó.