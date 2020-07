Evaluna a Camilo: 'Es muy impresionante que cada día puedo amarte más'

A unos días de que se cumplan cinco meses de su boda, Evaluna Montaner y Camilo Echeverry continúan disfrutando de su eterna luna de miel. Prueba de ello, son las constantes muestras de cariño que suelen hacerse en redes sociales, que van desde románticos mensajes, hasta tatuajes inspirados en el amor que se tienen el uno al otro, siempre mostrando con transparencia los detalles de su relación, sin temor a mostrarse tal y como son. Justo como sucedió en la reciente publicación que la hija de Ricardo Montaner le dedicó a su marido, en donde habló de lo feliz que es de tenerlo a su lado, dejando en claro que está más enamorada que nunca.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

El beso que un Montaner robó a Camilo -y no fue Evaluna-

Camilo habla del apoyo de Evaluna en su carrera: 'Nadie me ve como me ve ella'

A través de Instagram Stories, la actriz compartió una imagen en la que se les puede ver tomando una siesta, recostados en un sofá y abrazados cariñosamente. Sobre la imagen, Evaluna escribió un mensaje en el que habló de lo confiada que se siente al tener a Camilo en su vida, siempre velando por ella, incluso cuando está dormida. “Anoche tuve muchas pesadillas. Desperté a Camilo temblando y a punto de llorar”, compartió la también cantante. “Me abrazó y no paró ni un segundo de hacer cariñitos en la cabeza. Me decía: ‘Tranquila. Aquí estoy, amor, Tranquila'”, agregó.

Evaluna abrió su corazón para declararse completamente enamorada de su marido, destacando las virtudes del intérprete y mostrándose agradecida con la vida por poder compartir su vida con él. “Es muy impresionante que cada día puedo amarte más. Tenerte de compañero de sueños es la bendición más grande del mundo. Gracias por acurrucarme. Te amo. Tú me cuidas”, finalizó la joven de 22 años.

VER GALERÍA

La relación que han formalizado Evaluna y Camila es inspiradora. Basta con ver las reacciones de sus fans ante las románticas publicaciones que suelen hacerse en sus redes sociales para darse cuenta que el amor de esta pareja ha traspasado las fronteras. Y es que no hay día en el que no tengan un dulce gesto del uno para el otro que pase desapercibido por sus seguidores. Por ejemplo, la deliciosa comida con la que la actriz consintió al cantante recientemente y que él no perdió la oportunidad de presumir en sus redes. “Evaluna me sorprendió después de un día largo de trabajo, recibiéndome con una cena de amor hecha a mano por ella”, compartió el cantante.

Llevan su amor a flor de piel

Otro de los detalles que ha hecho suspirar a sus fans, han sido los tatuajes que se han hecho inspirados en su relación. El primero en marcar su piel fue Camilo, quien decidió tatuarse el nombre de su amada en un costado de torso, el cual no duda en presumir orgulloso en cada oportunidad que tiene, una forma de darle significado al sentimiento que lo llena al pensar en su esposa y el cual quiere conservar por siempre, tal y como los tatuajes.

VER GALERÍA

Evaluna también ha querido plasmar todo lo que siente por su marido en su piel y de hecho dejó que fuera el mismo Camilo quien diseñara su nuevo tatuaje. Pero no solo eso, el intérprete también se encargó de ponerlo en la piel de su amada. ¿El resultado final?, una linda carita feliz que ahora Evaluna lleva orgullosa en uno de sus tobillos y que sin duda alguna, será el más significativo de sus tattoos.