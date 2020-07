Se acabó el misterio, Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca revelan el sexo de su bebé y es...

Solo como ellos saben hacerlo, Gianluca Vacchi y su amada Sharon Fonseca han sido los grandes protagonistas de un momento entrañable, la revelación del sexo de su primer bebé, en una escena que podría ser parte de una película romántica, aunque para fortuna de los enamorados, se trata de un sueño que han logrado hacer realidad. Con toda la parafernalia que se merece tal acontecimiento, la pareja compartió la buena nueva con todos sus fanáticos, quienes reaccionaron de inmediato ante tal anuncio, colmándolos de felicitaciones y buenos deseos, como desde el primer día en que ambos destaparon este embarazo que hoy los mantiene de lo más ilusionados, pues se trata de su gran debut en la paternidad.

“Estamos felices y agradecidos de compartir este momento especial para nosotros con ustedes. La revelación del sexo de nuestro bebé…”, se puede leer al pie del video con el que Gianluca y Sharon hicieron oficial esta noticia. La conmovedora escena, que fue musicalizada con el tema If The World Was Ending, tuvo como locación un bello y enorme jardín, en el que ambos aparecen vestidos de blanco y tomados de la mano, mirando el sobrevuelo de un helicóptero que, desde las alturas, lanzó una enorme nube color rosa. Así los orgullosos novios revelaron el misterio, pues en próximos meses serán papás una niña y eso ha llenado sus corazones de total felicidad.

En la tierna escena, Sharon aparece conmovida hasta las lágrimas, por lo que su amado la cobija con un abrazo que vino acompañado de varios besos, para celebrar por todo lo alto esta dicha que les ha transformado la vida. Por supuesto, la pareja se hizo acompañar de sus seres queridos, como bien se aprecia al final del video, en el que todos corren con las manos en alto por el enorme campo. “Te estamos esperando princesita. Mamá y papá”, se puede leer al concluir el emotivo clip, en el que la guapa modelo hizo énfasis de la sensibilidad que la invade al repasar esta escena que desde hoy forma parte de sus lindos recuerdos. “Todavía lloro cada vez que veo este video”, aseguró.

Tras esta revelación, las reacciones fueron inmediatas, aunque de nueva vez los novios aprovecharon la parte de comentarios de la publicación para reiterar el gran amor que los mantiene unidos, algo que se ha fortalecido con el paso de los días. “Te amo demasiado. Gracias por el regalo más especial del mundo”, escribió la futura mamá. Del mismo modo, Gianluca correspondió a este lindo gesto con un “te amo, mi reina”. Así mismo, fueron varios los amigos cercanos y famosos que enviaron sus sinceros mensajes a los enamorados, que han preparado todo para la llegada del gran día en que den la bienvenida a su pequeñita. “Felicidades mi brother, que vivan las niñas”, escribió Luis Fonsi.

¿En dónde nacerá la bebé?

Por ahora, la pareja se encuentra afinando los detalles para el nacimiento de su hija, y aunque debido a la pandemia han tenido que tomar en cuenta ciertas consideraciones, ambos tienen claro en donde desean dar la bienvenida a la nueva integrante de la familia. “Yo quiero que nazca en los Estados Unidos, claramente, porque quiero que Sharon tenga a su familia cerca. Voy a traer a mi madre, porque, pobrecita, esperó mínimo 20 o 25 años para convertirse en abuela, pero no sabemos porque la situación de este virus hoy en día en Miami es muy difícil… Sharon no puede volar después del sexto mes, entonces tenemos que decidir en agosto…”, comentó el italiano en días pasados para el segmento virtual de El Break de las 7, de Univision. En ese espacio, también comentaron que ya contemplan la idea de algunos nombres, pero no dieron pistas de ello, pues es seguro que próximamente nos den otra sorpresa.

