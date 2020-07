Autoridades confirman la muerte de Naya Rivera a los 33 años

Luego de que las autoridades informaran el hallazgo de un cuerpo en las inmediaciones del lago Piru la mañana de este lunes 13 de julio, el Sheriff del Condado de Ventura ha confirmado que se trata de la actriz Naya Rivera. Recordemos que la estrella de la popular serie Glee fue reportada como desaparecida el pasado 8 de julio, luego de que acudió al lugar en compañía de su hijo de cuatro años, para dar un paseo en bote y nadar en las aguas del lago.

Tras cinco días de intensa búsqueda, el alguacil Bill Ayub confirmó en conferencia de prensa el fallecimiento de Naya Rivera, de 33 años, luego de que su cuerpo fue encontrado y rescatado de las turbias aguas del Piru, lugar que ha sido señalado por su alta peligrosidad, debido a que ahí han ocurrido varios accidentes fatales a lo largo de los años. "Basados en la ubicación en la que fue encontrado el cuerpo, las características físicas, la ropa y las condiciones físicas del cuerpo, además de que no hay otro reporte de personas desaparecidas en el área, podemos confirmar que se trata de los restos de la actriz Naya Rivera", dijo.

Las autoridades ahondaron en detalles, revelando que las labores de rescate del cuerpo se complicaron debido a que al fondo del mencionado lago está lleno de árboles, arbustos y ramas, además de que sus aguas son muy turbias, por lo que la visibilidad era casi nula. Sin embargo, los buzos que participaron en las labores descubrieron el cuerpo de la actriz flotando en la superficie. También detallaron que no se encontró evidencia para pensar que lo sucedido a Naya Rivera sea consecuencia de un crimen o suicidio, por lo que confirmaron que se trató de un desafortunado accidente, por lo que el cuerpo de la actriz será llevado a la Oficina del médico forense del condado de Ventura para hacer la autopsia correspondiente.

Sin duda alguna, este ha sido un doloroso golpe para familia de la actriz, quienes desde que se reportó su desaparición, se congregaron en los alrededores del lago Piru, en un intento desesperado de apoyar a las autoridades en las labores de búsqueda y rescate, así como para unirse en oración y consolarse ante el dramático momento por el que atraviesan. Hasta el lugar llegaron los padres de Naya, así como sus hermanos y su exesposo, padre del único hijo de la actriz. A ellos se han unido algunos de sus compañeros de elenco de la serie Glee, quienes tomados de la mano de su familia han esperado en la costa. Naya Rivera era conocida por su trabajo actoral en cine y televisión, siendo la serie Glee y el personaje de Santana Lopez lo que catapultaría su carrera. Cabe mencionar que los fans de la serie han mostrado su pesar ante la terrible noticia, pues además, este 13 de julio se cumplen siete años del fallecimiento del actor Corey Monteith, protagonista de la popular serie musical que le dio la fama internacional a Naya.

Cinco días de incertidumbre

Fue el pasado miércoles cuando Naya Rivera y su hijo Joey acudieron al lago para rentar un bote y pasear por las aguas del Piru. Sin embargo, los encargados de rentar las embarcaciones, al notar que la actriz no regresó al muelle, decidieron atender los reportes que apuntaban a que habían visto una embarcación a la deriva. Al llegar al lugar encontraron al pequeño dormido y el chaleco salvavidas de la actriz, de quien no había registro de su presencia en los alrededores. El pequeño fue puesto a salvo y de acuerdo con las autoridades, Joey declaró que su madre había entrado al agua pero que no había vuelto.

Las labores de búsqueda comenzaron el mismo miércoles, siendo suspendidas por la noche y retomadas a primera hora del jueves. Sin embargo, para entonces las autoridades ya habían dado por muerta a la actriz, por lo que la búsqueda se convirtió en rescate del cuerpo, que se extendió hasta la mañana de este lunes, cuando se ha confirmado el fallecimiento de Naya Rivera.