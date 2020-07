Se ha encontrado un cuerpo en el lago en el que desapareció Naya Rivera

Tras cinco días de búsqueda en el Lago Piru, las autoridades de Ventura anunciaron que esta mañana se localizó un cuerpo, aunque no se ha confirmado que sea el de la actriz Naya Rivera. El departamento del Sheriff de Ventura anunció que será esta tarde cuando se dé una conferencia de prensa para dar detalles del hallazgo, aunque el portal TMZ ha confirmado ya que se trata de los restos de la actriz de 33 años. Naya desapareció el pasado miércoles, cuando se encontraba dando un paseo con su hijo en el lago que ha sido calificado de peligroso por los fallecimientos que ahí han ocurrido a lo largo de los años.

“Un cuerpo ha sido encontrado. La recuperación está en proceso. Habrá una conferencia de prensa a las 2 pm en el lago”, escribió el Sheriff de Ventura en su cuenta de Twitter, a través de donde se ha estado dando seguimiento a la movilización que ha empleado buzos, botes y helicópteros en la búsqueda de Naya. Hay que recordar que desde el viernes pasado se dio a conocer que debido a la dificultad que representa esta zona, se sabía que no era una búsqueda activa, sino que se trataba de una recuperación de cuerpo, y que se sospechaba que Naya se había ahogado en el lugar. Este fin de semana, las autoridades también apuntaron a que no había evidencia de que Naya hubiera dejado el lago y que no se sospechaba de algún crimen.

Fue el pasado miércoles cuando Naya decidió dar un paseo en bote en este lago, que recientemente se supo, era muy frecuentado por la actriz. Acompañada por su hijo Josey, de 4 años, la protagonista de Glee rentó un bote y se dispuso a pasar un tiempo madre e hijo, el cual documentó a través de su cuenta de Instagram. En la imagen se veía a madre e hijo fundidos en un abrazo con la leyenda: “Solo nosotros dos”.

Cuando las horas pasaron y Naya no regresaba, las personas encargadas de rentar los botes decidieron asistir a los reportes de que habían visto un bote a la deriva. Al llegar, encontraron a Josey solo, dormido en el bote, y el salvavidas de Naya abandonado en el lugar. Según las autoridades, al cuestionar al niño, al ser muy pequeño, solo les alcanzó a decir que su madre había ido a nadar y no había vuelto.

Desde entonces, comenzó una sesión de búsqueda que se suspendió durante la noche del jueves, para retomarse la mañana del siguiente día y continuar hasta esta mañana cuando se hizo el hallazgo. El departamento de policía local había anunciado que estarían en estas labores de recuperación hasta el martes, pero se temía que sería una tarea difícil, con la posibilidad de no recuperar el cuerpo.

A lo largo del fin de semana, la familia de Naya fue captada en la zona, viviendo momentos de terrible dolor. Su madre, padre, hermano e incluso, su exmarido y padre de su hijo, hicieron una dura visita al lago.

El peligroso lago

A lo largo de los años se han registrado varias muertes en este lugar. Entre 1994 y el año 2000 se registraron siete fallecimientos en el lugar, de acuerdo a Los Angeles Times, que hace muy difícil la recuperación de cuerpo por tener un fondo lleno de vegetación. Los decesos se han dado entre personas que han decidido nadar en el lugar sin salvavidas. Esta información reafirmó que la actriz se encontraba en peligro al encontrar su chaleco salvavidas en el bote.

