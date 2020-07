Renata Notni confirma que otra vez se encuentra soltera

La relación amorosa que Renata Notni inició hace varios años con Andrés Rivero ha atravesado por distintos momentos, sin embargo, a pesar de las circunstancias, ambos siempre han mantenido el cariño y respeto mutuo. A principios del año pasado, la joven actriz confirmó su ruptura con el empresario, aclarando se había dado en el mejor de los términos. Pero no lograron estar mucho tiempo separados, pues poco después decidieron darse una segunda oportunidad juntos. Todo parecía marchar viento en popa, sin embargo, nuevamente la intérprete y su galán han decidido tomar por caminos separados, tal como ella misma lo ha revelado. Si bien algunos internautas ya sospechaban de esta situación desde hace algunos meses, ha sido hasta ahora que ella lo ha confirmado de viva voz.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Renata se encuentra feliz y emocionada por el éxito que ha tenido en plataformas de streaming su más reciente proyecto, El Dragón, serie que se estrenará en Televisa el próximo 22 de julio. Y en temas del corazón, la actriz se encuentra soltera y muy tranquila. “Ahorita estoy sin pareja, pero estoy muy bien, estoy muy contenta… Ahorita así, así estoy muy feliz, muy tranquila”, comentó en entrevista con Televisa Espectáculos, dejando ver que por ahora no le preocupa que su corazón encuentre pronto un dueño. De lo más sincera explicó cómo se dio su separación de Andrés, señalando que se dio de común acuerdo entre ambos, sin embargo no detalló hace cuánto ocurrió. “Sí, tuve algo increíble, pero hay que saber cuándo continuar, cuándo no, y ahorita los dos decidimos como estar…”. A su vez, dejó entrever que la situación que se vive actualmente debido a la pandemia ha sido complicada para todos, aunque no especificó si fue determinante en su ruptura. “También toda esta situación, todo ha sido como una locura. Te digo como que han sido momentos de mucha reflexión, siento, para todos”, señaló. Como se leyó en ¡HOLA! hace unos meses, algunos seguidores de Renata habían notado que ella y Andrés habían dejado de seguirse mutuamente en Instagram y que incluso el empresario había hecho privada su cuenta, esta situación dio pie a algunas sospechas sobre su estatus sentimental. .

VER GALERÍA

Uno de los aspectos que siempre despertó curiosidad entre los fans de Renata respecto a su relación fue la diferencia de edades entre ella y Andrés. La actriz nunca tuvo reparo al hablar de ello, y siempre dejó claro que dicha situación nunca afectó el amor entre ellos. Y ahora que ha confirmado su soltería, el tema nuevamente ha salido a colación y ella ha sido enfática al señalar que no tuvo nada que ver su decisión de separarse. “Para nada, eso jamás nos afectó, nunca, nunca, fueron otras cosas, decisiones que tomó, la verdad es que no pasó nada”, aseguró la estrella de telenovelas. “Nos queremos muchísimo, nos tenemos un cariño enorme uno por el otro, siempre va a ser alguien muy especial para mí, yo sé que también voy a ser alguien muy especial para él, pero no, la edad nunca afectó, la verdad es que eso jamás y lo sigo repitiendo, en el amor no hay edad”, concluyó.

VER GALERÍA

Su historia de amor con Andrés Rivero

Renata empezó a salir con el empresario en septiembre de 2016, y aunque el tema de las edades saltó de inmediato, ambos demostraron que su amor era a prueba de cualquier crítica, tal como ella lo señaló en su momento. “De repente decían: ‘¡Parece tu papá!’. Tiene 33, me lleva 10 años pero la verdad es que yo estoy feliz. Yo creo que en el amor no hay edad. Me vale que digan que es mi papá. Sí se ve un poquito más grande, eso sí es cierto”, contó en entrevista con el programa Intrusos a finales de 2018. La pareja derrochaba amor en redes sociales y dejaba ver mucho que disfrutaba en sus viajes por el mundo. Sin embargo, en febrero de 2019, la actriz confirmó que ella y su galán habían decidido separarse. “Terminamos en los mejores términos, simple y sencillamente cuando tú sabes que tus caminos van para lados distintos es mejor ponerle fin en un muy buen momento, entonces quedamos con un recuerdo hermoso”, comentó entonces a la misma emisión televisiva.

No obstante, a finales de marzo de ese mismo año, Renata y Andrés se dejaron ver juntos nuevamente durante una romántica escapada a Acapulco, confirmando su decisión de darse una segunda oportunidad juntos. Al ser cuestionada respecto a su reconciliación, la actriz explicó meses después cómo fue que ocurrió. “Pues sí, la verdad es que de repente también es bueno darse un espacio como pareja, pensar qué quieres, qué te gusta, qué no quieres, ver si extrañas, ver si no extrañas, valorar. A veces cuando tenemos a las personas tan cerca de nosotros no vemos muchas cosas, no valoramos muchas cosas, y una vez que te alejas y puedes ver todo con mucha mayor claridad”, señaló en agosto, confesándose muy feliz por esa nueva oportunidad juntos.

VER GALERÍA