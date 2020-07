Segunda semana de juicio Dos testigos mencionan a Elon Musk al discutir las agresiones de las que Amber Heard culpa a Johnny Depp En una audiencia más en la que no han faltado las acusaciones que se han vuelto la norma del juicio

Ha comenzado la segunda semana de audiencias en el juicio por la demanda que Johnny Depp ha interpuesto en contra de The Sun y de su editor ejecutivo, y tal como sucedió en la primera, las acusaciones constantes no se hicieron esperar. Después de que desde el primer día de declaraciones, el actor negara rotundamente cualquier agresión de su parte y que, de hecho, el acusara a Amber Heard de atacarlo, por primera vez la investigación lleva un nuevo giro. Esta mañana, vía remota, dos de los conserjes del departamento en el que vivía la pareja nombraron a Elon Musk. Aunque esto no fue raro, al haber fuertes rumores de que la actriz comenzó su relación con el empresario antes de su divorcio, lo que ha llamado la atención es que su nombre surgió cuando se buscaba al culpable de los golpes con los que Amber apareció en el rostro.

Alejandro Romero y Trinity Esparza, quienes trabajaron en el Eastern Columbia Building, departamento que la pareja habitaba durante su matrimonio, dieron su testimonio a través de un video, según ha dado a conocer el Dailymail. En él, fueron cuestionados sobre la supuesta pelea que tuvo lugar el 21 de mayo del 2016, en el que según Heard, Depp le aventó un celular a la cara. Esparza dijo, en una declaración bajo juramento, que había visto a Heard todos los días de la semana y que no tenía ningún golpe en el rostro, algo fácil de notar porque según dice, ella no usaba maquillaje.

No fue sino hasta el 27 de mayo cuando apareció con lo que describió como ‘una cortada roja debajo del ojo derecho y marcas rojas cerca del ojo’. La conserje continúa explicando que el 4 de junio (dos semanas después del supuesto ataque y de que Depp dejara el departamento), Heard apareció con un moretón en el cachete derecho y marcas de dedos en el cuello. El equipo de Depp le preguntó que en dónde estaba el actor en ese momento, a lo que respondió: “Fuera del país”. Los abogados de Depp prosiguieron a preguntarle con quién había estado conviviendo Heard en esos días, a lo que respondió “Elon Musk”, cuando se le preguntó si alguien más había estado con ella, su respuesta fue “No”. A pesar de estas declaraciones, el equipo legal de Depp fue cuidadoso en no nombrar a Musk como el culpable, simplemente insinuó que fue el único que estuvo ahí.

Ante este video, el abogado del actor dijo según el tabloide británico: “Johnny Depp dejó el país después del más notorio engaño de abuso de la señora Heard, en el que aseguró que él le había aventado un teléfono al ojo derecho. Sin embargo, dos semanas después, el conserje en jefe del departamento testificó que vio a la señora Heard con un golpe debajo del otro ojo y moretones en forma de dedos en el cuello, y el brazo vendado. Fue Elon Musk quien estuvo viniendo al penthouse del señor Depp durante su ausencia de dos semanas”.

Por su parte, el jefe de seguridad del edificio, Alejandro Romero, declaró en este video filtrado que Musk visitaba a Heard durante las noches, varias veces a la semana, mientras Depp se encontraba de viaje. Al ser cuestionado sobre si Johnny se encontraba ahí durante las visitas, Romero respondió que no.

Más testigos

Las declaraciones de Romero y Esparza se ampliarán esta semana en la Corte, cuando ambos darán su testimonio de forma remota desde Los Ángeles. Quien ya dio su declaración fue el exasistente personal de Depp, Stephen Deuters, quien señaló a Heard como la ‘abusadora’, y dijo que nunca vio a Heard con lesiones. A través de una declaración por escrito, se dijo “extremadamente sorprendido e indignado” cuando se hizo público que ella había pedido una orden de restricción en contra de Depp. La Corte también escuchó esta mañana sobre otro ataque en el que Depp habría intentado detener a Heard de agredirlo, pero dice que hubiera sido imposible golpearla, pues él tenía el brazo enyesado. Se sabe que esta semana, Winona Ryder declarará a favor de Depp.

