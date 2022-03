'No hay evidencia que demuestre que haya dejado el agua', aseguran las autoridades sobre el caso de Naya Rivera

La búsqueda de Naya Rivera continúa este domingo 12 de julio sin que hasta ahora se tengan indicios de su paradero, luego de que se reportara su desaparición en las inmediaciones del lago Piru, en California, a donde acudió en compañía de su hijo de cuatro años para dar un paseo en bote y nadar en sus aguas, el pasado 8 de julio. Las autoridades a cargo del caso han ampliado su búsqueda e incluso la han extendido más allá del lago y por tierra, sin tener éxito hasta el momento.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

En entrevista con People, la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura dio una actualización de las labores de rescate, confirmando que hasta el día de hoy no hay indicios del paradero del cuerpo de la actriz, que fue dada por muerta por las autoridades un día después de su desaparición. "En la búsqueda de hoy, se revisarán nuevamente las cabañas y en los alrededores del lago, así como la costa. Esto ha sido parte del esfuerzo de la búsqueda en curso desde su desaparición el miércoles por la tarde. Las tripulaciones de botes continúan escaneando el lago”, comentó.

Por otro lado, el sargento Shannon King explicó a la misma publicación que las labores de rescate del cuerpo de la actriz sigue concentrándose en el agua y que la búsqueda por tierra, fue para responder a las inquietudes de algunas personas en redes sociales que insistían en que la actriz podría estar en las cabañas. “No están ocupadas (las cabañas). No obtuvimos ningún indicio de ese lugar. Simplemente (las brigadas de búsqueda) vigilaban la costa para asegurarse de que nada hubiera cambiado. Había muchas personas que hablaban en las redes sociales sobre: ​​‘Oh, revisen las cabañas. Tal vez ella esté allí, tal vez esté pasando el rato'… fueron a un par de cabañas que están en el extremo norte del lago, eso es todo lo que hay en el lugar y nada salió de ahí”, explicó.

VER GALERÍA

Es por eso que, hasta este punto, las autoridades no tienen motivos para creer que Rivera pudo haber dejado el agua, pues no han encontrado indicios sustenten estas hipótesis. "No hay evidencia que demuestre que (Rivera) haya dejado el agua. Todo apunta a que se trato de un trágico ahogamiento”, aseveró King a People. Además, detallo que las condiciones del lago Piru han complicado el rescate del cuerpo de la protagonista de la popular serie Glee, pues no es como en otros lagos, en donde el agua es cristalina y hay más visibilidad hacia el fondo, pues se trata de aguas turbias, frías y llena de árboles y arbustos, por lo que dificultado las labores de rescate. Se espera que la búsqueda continué incluso después del próximo martes, cuando se cumpla una semana de la desaparición de la actriz.

¿Cómo se encuentra su hijo?

De acuerdo con las autoridades a cargo, el pequeño Josey, de cuatro años, que fue encontrado dormido en el bote rentado por la actriz y al que nunca regresó, se encuentra en perfecto estado de salud y bajo el cuidado de su padre, Ryan Dorsey, exesposo de Naya Rivera. El pequeño incluso declaró a las autoridades que su madre nunca regresó al bote luego de nadar en las aguas del Piru.

VER GALERÍA