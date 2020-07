Will Smith y las declaraciones del pasado que ahora cobran sentido tras la confesión de su esposa

A raíz de las recientes declaraciones de Jada Pinkett Smith en el programa de Facebook Watch, Red Table Talk, en las que admitió frente a su esposo, Will Smith, haber tenido un amorío con el rapero August Alsina hace unos años, durante el momento en el que enfrentaban una crisis matrimonial y de hecho habían decidido hacer una pausa en su relación, ha surgido un video del pasado, en el que el actor habla con toda franqueza de los problemas matrimoniales que ha enfrentado con Jada y de las profundas lecciones de amor que han aprendido a través de los mismos. Estas declaraciones, que se creen son de 2018, ahora hacen mucho sentido, pues en ellas el protagonista de películas como I Am Legend se refiere al instante en el que decidieron separarse y replantear sus proyectos de vida, siempre abogando por la felicidad del otro.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

En el video, retomado por medios como el Daily Mail, se puede ver a Will Smith caminando por un campo de golf, mientras habla acerca de cómo él y su esposa abordaron el tema de la separación y de lo que lograron descubrir sobre su propia felicidad en ese momento de crisis. "Jada y yo estábamos reflexionando sobre el amor…Y le pregunté: ¿Cuál era una de sus grandes revelaciones sobre el tema? Y ella me dijo: ‘No puedes hacer feliz a una persona’. Y pensé que esa era una idea muy profunda”, dijo el actor de 51 años en el video que ha vuelto a ser noticia en estos días.

Fue entonces que Smith reflexionó sobre las palabras de su esposa y agregó: “Puedes hacer sonreír a una persona, puedes hacer sentir bien a una persona, puedes incluso hacerla reír. Pero que una persona sea o no sea feliz está total y absolutamente fuera de tu control”, expresó convencido, para luego admitir que llegó a estas conclusiones cuando se dio cuenta que no estaba en sus manos hacer feliz a su esposa y que tal vez hacer una pausa en su relación los ayudaría a encontrar esas respuestas que tanto buscaban de forma individual. “Recuerdo el día que me retiré le dije literalmente a Jada: ‘Eso es todo, me retiro… Me retiro de intentar hacerte feliz, necesito que tú misma te hagas feliz y me demuestras que es posible”, expresó.

VER GALERÍA

Luego de abordar este tema, fue que la pareja tomó la decisión de separarse para replantear toda su relación desde una perspectiva particular, siempre teniendo en mente que se trata de dos individuos queriendo recorrer sus caminos de forma conjunta. “Después de reírnos un poco hablamos de que tenemos este falso concepto romántico en el que de alguna manera, cuando nos casamos nos convertimos en uno… Y nos dimos cuenta de que éramos dos personas completamente separadas, en dos trayectos completamente separados e individuales. Y que elegimos caminar juntos nuestros caminos separados”, reflexionó. “Decidimos que íbamos a encontrar nuestra alegría individual, interna, privada y separada y luego íbamos a presentarnos a nosotros mismos dentro de la relación y entre nosotros siendo ya felices. Es injusto y algo irreal, e incluso puede ser destructivo adjudicarle la responsabilidad de tu felicidad a otra persona que no seas tú mismo”, concluyó Smith.

‘No puedes encontrar la felicidad fuera de ti mismo’

Durante la reciente emisión Red Table Talk, en la que Jada se hizo acompañar de Will Smith, la actriz habló con toda sinceridad del momento en el que se encontraba cuando comenzó su relación con August Alsina y de lo que aprendió respecto a su propia felicidad al salir de esa relación. "Todo comenzó porque él necesitaba ayuda y yo quería ayudarlo con su salud y estado mental", explicó Jada luego de aclarar que conoció al rapero a través de su hijo Jaden. “A medida que pasaba el tiempo me metí en un enredo diferente con August… Me refiero a que fue una relación, absolutamente”, confesó. Fue así que Jada hizo referencia a las palabras que su marido había hecho años atrás: “Tenía mucho dolor y estaba quebrada. En el proceso de esa relación, definitivamente me di cuenta de que no puedes encontrar la felicidad fuera de ti mismo”, expresó.

VER GALERÍA