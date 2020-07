¿El 'Canelo' se ha vuelto golfista?

Para Saúl ‘Canelo’ Álvarez el deporte es parte fundamental de día a día, no en vano es uno de los representantes del boxeo mexicano más relevantes a nivel mundial. Sin embargo, el guapo tapatío ha demostrado que además del box y de su faceta como papá, tiene otras grandes pasiones como el golf, un deporte que se ha convertido en su pasatiempo favorito mientras no está en entrenamiento o triunfando arriba del ring. De hecho, a lo largo de este fin de semana, el pugilista participa en el torneo American Century Championship, que se lleva a cabo en Tahoe, Nevada, y en el que ha compartido el campo con otras estrellas del deporte internacional.

A través de sus redes sociales, el ‘Canelo’ compartió un video de su participación en el torneo, presumiendo sus habilidades en el golf, a pesar de llevar tan solo algunos meses de práctica. “Nada mal para tener 11 meses jugando”, escribió el deportista mexicano como comentario para el clip en el que se le puede ver con pantalones largos, playera polo y gorra, lejos del ring, sin guantes y sin recibir un solo golpe. Sin embargo, no ha perdió la oportunidad de recordarle al mundo de dónde viene, al dejarse ver de lo más efusivo, celebrando como lo haría arriba del cuadrilátero.

El ‘Canelo’ comparte el campo con otras estrellas del deporte que aunque no son golfistas profesionales, como el boxeador, son aficionados a este deporte, como: el exboxeador Óscar de la Hoya, los jugadores de americano Kyle Williams y Tony Romo y el basquetbolista Stephen Curry, con quien el boxeador ha convivido a lo largo del torneo, presumiendo su encuentro en sus redes sociales.

Si bien, no le ha ido del todo bien a Saúl Álvarez, tampoco se encuentra en una mala posición en la tabla, al encontrarse en el número 49 de 71 competidores, además, si tomamos en cuenta que este deporte es prácticamente nuevo en la vida del ‘Canelo’, podría decirse que lo ha hecho de maravilla. Algo con lo que concuerda su novia Fernanda Gómez, quien a través de sus redes sociales ha mostrado su apoyo al pelirrojo. “Mamá orgullosa”, escribió la también madre de la hija menor del deportista en su perfil de Instagram, replicando el video que su novio también publicó.

El golf, su nueva pasión

En lo que espera su regreso a las peleas, luego de poner una pausa en su carrera debido a la emergencia sanitaria que enfrenta el mundo por el coronavirus, Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha vuelto a la práctica del golf, disciplina que había dejado en pausa por las mismas razones y que tras varios meses de confinamiento, ha podido retomar por todo lo alto. “Normalmente cuatro veces por semana voy al golf, me distraía, pero hasta eso me tocó dejar por un lado, pero bueno es parte de y hay que tomarlo positivo”, declaró el boxeador en abril de este año al diario Milenio.

Y es que parecería que entre el box y el golf no existe ninguna semejanza, más allá del empeño y constancia que hay que tener para convertirse en todo un profesional, ha encontrado en este deporte la pasión que sentía en sus inicios con el box, un sentimiento que lo hace abrazar su nueva pasión casi tan fuerte como el box. “El golf me apasiona, me recuerda como cuando empecé a pelear, me gusta mucho. Es como ir y querer ser mejor en cada tiro”, finalizó.