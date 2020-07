El mensaje de ánimo que recibió José Ron de un viejo amor tras su reciente ruptura

El noviazgo entre José Ron y Jessica Díaz parecía ir viento en popa, sin embargo, llegó a su fin. La expareja tomó la decisión de confirmar su ruptura para acallar los rumores que los habían rodeado durante días, por lo que finalmente dieron a conocer que su relación había terminado, eso sí, en el mejor de los términos. Tras la separación ambos se han enfocado en sus propios proyectos y en ellos mismos. Hace un par de días el galán de telenovelas publicó en sus redes sociales un breve video en el que, además de mostrar faceta de músico, compartió una reflexión. Entre los mensajes que recibió su publicación llamó la atención uno en especial: el de Irán Castillo, quien fuera su novia hace algunos años, ¿qué le comentó?

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

José Ron compartió en su cuenta de Instagram su versión en batería del tema Dream On, de Aerosmith. En su video, al parecer grabado en la comodidad de su hogar, el actor se mostró muy inspirado y derrochó energía tocando dicho instrumento. “Algún día o día uno, tú decides. Aquí preparando cosas y haciendo algo que amo y ¡me hace muy pero muy feliz! Les dejo un beso y muchas bendiciones”, escribió el galán de telenovelas en su publicación, dejando ver que tras su ruptura ha mantenido una actitud positiva y ha dedicado su tiempo a las cosas que lo apasionan. Inmediatamente sus seguidores reaccionaron a su post, mientras que algunas fans halagaron su atractivo y buena forma -pues se dejó ver con el torso descubierto-, colegas y amigos lo felicitaron por su número musical.

VER GALERÍA

Pero entre los comentarios destacó de inmediato el de una guapa y conocida actriz, quien en el pasado tuvo su historia de amor con José Ron. “¡Con todo!”, escribió la intérprete, mensaje de ánimo que acompañó de una serie de emojis de manos aplaudiendo, notas musicales y corazones. El guapo actor no pasó por alto esta reacción, pues no tardó en responder, y aunque no usó palabras, sus emojis dejaron entrever que conserva una buena relación con la intérprete. Esta comunicación entre ellos llamó la atención, pues desde su separación no se les había visto interactuar mucho en redes, y menos tan amistosamente.

VER GALERÍA

El fin de su historia de amor

Tras su ruptura con Ariadne Díaz a principios de 2014 luego de casi dos años de noviazgo, José Ron fue relacionado sentimentalmente con varias famosas, pero fue hasta septiembre de ese mismo año cuando decidió confirmar su romance con Irán Castillo, al actor publicó en redes sociales una romántica foto de ambos. “Las cosas más hermosas de la vida son las que nacen y se hacen con el corazón”, escribió él entonces. “Es un gran ser humano y estoy que no tengo palabras. Me encanta él, como es por dentro, por fuera. La verdad todo me gusta de él”, confesó ella semanas después en un encuentro con la prensa.

Su relación parecía marchar bien, sin embargo, en febrero de 2015 decidieron ponerle punto final. Pasaron varios meses para que José Ron hablara al respecto, y cuando lo hizo confesó que había sido Irán la de la iniciativa de romper. “Yo estaba muy entusiasmado con Irán, estaba con todo mi corazón, a mí me cortaron, a mí me terminaron”, reveló en junio de 2015 en entrevista con Jorge Poza para su programa de radio. En ese mismo espacio el actor descartó que la separación se hubiera originado debido a terceras personas, tal y como se había especulado entonces cuando se le relacionó con una compañera de la telenovela en la que participaba entonces.

VER GALERÍA