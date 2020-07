El esposo de Grettell Valdez se deshace de amor por ella en su cumpleaños

Aunque pareciera que los años no pasan por ella, Grettell Valdez está celebrando un nuevo cumpleaños. Como a muchos, a la actriz le ha tocado festejar esta ocasión resguardada en casa debido a la pandemia, tema que se toma bastante en serio, y más cuando su hijo Santino tuvo que estar en aislamiento hace unos meses ante la sospecha de un posible contagio, la cual afortunadamente fue descartada. Y aunque ahora no pueda conmemorar su día con una gran fiesta, el estar rodeada de su familia es motivo suficiente para estar feliz. Como era de esperarse, su guapo esposo Leo Clerc, fue uno de los primeros en felicitar a Grettell y vaya la forma en que lo ha hecho, pues ha sacado a relucir su lado más romántico. El financiero suizo suele ser un poco reservado en redes sociales, tanto que hace un par de meses sorprendió al aparecer con su guapa esposa en un simpático video de Tik Tok, pero este día ameritaba que se hiciera presente para declararle una vez más públicamente su amor a la estrella de telenovelas.

Desde las primeras horas de este martes, Leo tomó su cuenta de Instagram para felicitar a su amada por medio de un sincero y romántico mensaje. “Feliz cumpleaños mi vida. El día de hoy me siento muy feliz de haber encontrado una persona tan buena, humilde, amorosa y divertida. Eres un ser de luz increíble”, escribió el guapo financiero al compartir una selfie junto a Grettell, en la que se les ve a los dos abrazados. El enamorado esposo continuó su dedicatoria deseándole lo mejor a su amada y lanzándole un lindo piropo. “¡(Quiero que) Aproveches cada experiencia que este nuevo año te traerá! Un año más y cada día más guapa. Te amo”, finalizó.

Quien tampoco podía dejar de felicitar a Grettell es su pequeño Santino, quien además de ser au amado hijo se ha convertido en su amigo y cómplice inseparable. En sus Instagram Stories la actriz compartió una espontánea foto de lo que al parecer fue la sorpresa con la que inició su cumpleaños. En la imagen se ve a la feliz mamá besando tiernamente al niño en la cabeza, mientras ambos sostienen un plato con un pastelito adornado con una velita. “Un año más para mí”, escribió la intérprete sobre la publicación

Desde ayer, Grettell ya se sentía muy emocionada por cumplir un año más, pues así lo confesó en un video que compartió con sus seguidores. “¡Quién cumple años mañana! ¡Quién cumple años mañana! ¡Yo!”, comentó la actriz en tono bromista y fingiendo llorar. “No sé si ponerme feliz o triste”, dijo entre risas. “Arranca un año más de vida, qué emoción, tengo mil planes, mil cosas que quiero hacer, así que bueno, con todo, arrancamos este próximo año”, comentó entusiasmada. Fuera de los días angustioso que vivió ante la sospecha de que Santino podía haberse contagiado de Covid-19 en casa de su padre, Pato Borghetti, este último año ha sido muy bueno para Grettell y no sólo en lo personal, sino también en lo profesional. La intérprete participó en la exitosa telenovela Médicos, línea de vida, la cual llegó el fin de sus emisiones en marzo pasado.

Grettell y sus planes a futuro

La actriz ha aprovechado el tiempo libre en este confinamiento para interactuar con sus seguidores y hace unos meses se sinceró por completo respecto a algunos temas que mantenían curiosos a sus fans. En una sesión de preguntas y respuestas le preguntaron si consideraba tener más niños. “Esta pregunta me la hacen mucho, y muy seguido… No, no pienso tener más hijos y menos en estos tiempos, ni en esta situación que estamos pasando y viviendo, así que no”, respondió. Y aunque no explicó más la última parte de su respuesta, sus palabras hicieron eco debido a la situación que se vive actualmente con relación a la pandemia de coronavirus. La pregunta sobre crecer la familia se repitió en la misma sesión, y la actriz nuevamente respondió, esta vez con un tono mucho más bromista. “Todos me preguntan lo mismo, qué, ¿me lo vas a venir a cuidar tú o qué?”, dijo entre risas, antes de reiterar su negativa ante la idea de convertirse en mamá otra vez. “No, por el momento no hijos, no, no, no, no, ya tengo uno hermoso y maravilloso”, dijo refiriéndose a Santino.

