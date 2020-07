‘Nunca le pegaría a una mujer, bajo ninguna circunstancia’, Johnny Depp ante las acusaciones de Amber Heard

Su matrimonio duró solamente dos años, pero los enfrentamientos entre Johnny Depp y Amber Heard no se han terminado con el paso del tiempo. Esta mañana, la expareja se volvió a ver las caras en la Corte de Londres, durante el juicio por la demanda que el actor ha entablado contra el tabloide británico The Sun, por afirmar que había golpeado a la actriz, algo que ella denunció en su momento. Cargado con evidencia y unos controvertidos audios que se han dado a conocer en los últimos meses, en los que queda al descubierto que él fue quien sufrió violencia física, Depp tomó el estrado para dar uno de sus primeros testimonios.

Depp declaró que en su primer acercamiento con Heard pudo haber visto las alertas de su personalidad pero que se dejó llevar por lo hermosa y encantada con él que parecía. “No fue mucho después que entendí que tenía un propósito, casarse conmigo para progresar en su propia carrera y/o beneficiarse financieramente, y ella sabía cómo hacerlo”, declaró. “Ella es calculadora, diagnosticada con personalidad borderline; es sociópata; ella es narcisista, y es completamente emocionalmente deshonesta. Ahora estoy convencido de que vino a mi vida a robarse cualquier cosa que valiera la pena y después destruir lo que quedara”, continuó.

El juicio que durará tres semanas, tuvo esta mañana a Johnny Depp en el estrado, señalando que nunca golpeó a su exmujer durante los dos años de matrimonio. El actor señaló que fue criado como un caballero sureño, algo que siempre ha sido: “Es parte central de mi código moral el que nunca le pegaría a una mujer, bajo ninguna circunstancia, en ningún momento. Simplemente lo encuentro inconcebible y nunca pasaría”.

Al haber sido cuestionado sobre el consumo de estupefacientes, respondió: “Mi experiencia con el alcohol y estimulantes empezó a una edad muy temprana. No era una vida en casa particularmente estable o sana, hubo muchas cosas desagradables en mi casa. Recuerdo que mi madre me pedía que le llevara sus pastillas para los nervios. Alrededor de la edad de 11 entendí que aquellas píldoras calmaban tus nervios y las traje a casa y tomé una. Eso empezó lo que fue la única manera de sedar el dolor”. Además, el actor, con total apertura, rememoró momentos en los que se vio involucrado con sustancias prohibidas, mencionando a celebridades como Marilyn Manson y Kate Moss. A pesar de esto, señaló que nunca ha sido violento y que desde que supo de la espera de su primer hijo se prometió que jamás lo haría vivir lo que él pasó, por lo que se comprometió con su expareja Vanessa Paradis para nunca exponer a sus hijos a ningún tipo de violencia.

La demanda fue interpuesta por Depp contra The Sun y su editor ejecutivo, Dan Wootton, por señalar que era un ‘monstruo violento’ en contra de su exmujer. Al ser cuestionado sobre conductas ‘destructivas o violentas’, el actor negó tener ese tipo de tendencias. Negó creer ser ‘abrumador, manipulador o con una personalidad controladora’, además de señalar que su mujer tiene una ‘necesidad obsesiva’ de controlarlo. Entre las declaraciones más llamativas, estuvo la acusación del equipo de Depp de que Heard tuvo dos relaciones extramaritales (con Elon Musk y James Franco), además de otros affairs.

Los ataques

Como parte de este juicio, el actor entregó documentos en los que narró un ataque que vivió a manos de Heard alrededor del 2014 y 2015 en un vuelo privado, “Se volvió violenta físicamente y me golpeó repetidamente en la cara. Mientras caminaba hacia atrás en el avión para alejarme de ella, me siguió al cuarto del avión y me pegó otra vez en la cara y la cabeza. La empujé hacia la cama. Tomé una almohada y me encerré en el baño, donde dormí por el resto del vuelo”. También describió un incidente en marzo del 2015 en Australia, cuando apunta a que Heard le cortó el dedo -lesión que ella dice vino después de que él estrellara su celular contra la pared-.

Sobre este episodio, Depp decidió abordar la acusación de Heard que describía el conflicto como el final de una situación en el que el actor la tuvo retenida en contra de su voluntad durante tres días. “Amber me cortó el dedo con la segunda de dos botellas de vodka que me aventó, temprano en la tarde del domingo 8 de marzo. Amber asegura que éste fue el segundo día de una ‘situación de rehenes de tres días’...que durante estos tres días la sometí a una variedad de lo que suena como una tortura y otros abusos. Estas acusaciones enfermas son completamente falsas. Incluso los detalles pequeños de estas demostrables falsas alegaciones son internamente inconsistentes y difieren salvajemente de la realidad que se demuestra en los registros del hospital y de los testimonios de múltiples testigos”.

El equipo de Heard intentó reflejar que Depp es violento, pero ante todos los cuestionamientos, recibieron una negativa.

