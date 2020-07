La esposa de Nick Cordero agradece el apoyo de la gente

En medio del doloroso momento que atraviesa Amanda Kloots, viuda de Nick Cordero -fallecido el pasado 5 de julio tras una dura batalla en contra del coronavirus y sus severas secuelas-, ha reaparecido en redes sociales para agradecer a los fans y amigos del actor de Broadway, tal y como lo hacía todos los días a las 3 de la tarde, cuando se reunía con sus seguidores a través de Instagram Live para dar actualizaciones sobre el estado de salud de su esposo, cerrando siempre con una interpretación de la canción Live Your Life, compuesta por el fallecido artista, la cual era cantada por sus fans en todo el mundo, siempre a la misma hora.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Un día después de la partida de Cordero, Amanda retomó los encuentros con sus fans y por última vez, luego 95 días, habló con sus followers, expresando todo su agradecimiento por el apoyo demostrado y las muestras de cariño enviadas para su familia, cerrando nuevamente con la canción que ya se ha convertido en todo un símbolo de lucha y fortaleza, para todos aquellos que admiraban al artista de 41 años y que siguieron de cerca su proceso en el hospital. "Tocamos mucho esta canción (Live Your Life) ayer en la habitación de Nick", compartió la actriz. "Mientras le cantábamos, le decía que tenía al mundo entero cantando su canción y sabiendo quién era y la increíble persona que era”, agregó entre lágrimas y la voz entrecortada, recordando los últimos momentos de vida de su esposo.

La actriz agradeció a todos aquellos que cantaron la canción de Nick y que hicieron que se volviera viral, asegurándoles que fue por el apoyo que le demostraron a lo largo de los tres meses en los que el histrión se debatió entre la vida y la muerte, que uno de los más grandes anhelos de Cordero se hicieron realidad. “Solo quería que supiera que su sueño de convertirse en rockstar sucedió. Y a veces los sueños suceden y no se pueden abrazar completamente, pero el sueño de Nick de convertirse en un rockstar definitivamente sucedió y fue por ustedes", señaló con una discreta sonrisa en los labios.

VER GALERÍA

En el encuentro virtual con sus seguidores, Amanda reconoció que aunque hubo días en los no tenía ganas de continuar con las actualizaciones en vivo que realizaba a diario. Sin embargo, el encontrarse para cantar con los fans de su marido, la hacia sentir mejor y la llenaba de fortaleza. “Hubo días en los que pensé que podía entrar a las redes sociales y cantar, pero siempre me sentí mejor después de hacerlo, siempre me hizo sentir mejor. Cantar y bailar es una forma increíble de tener algo de terapia en tu vida”, reconoció. “Muchas gracias por todo su apoyo. Realmente, lo aprecio. Nick dejó esta tierra con rodeado de las personas que amaba, escuchando música. No creo que hubiera querido otra cosa, así que creo que le dimos una buena despedida. Lo extrañaré todos los días de mi vida, eso es seguro”, concluyó.

‘¿Cómo superas el momento más difícil de tu vida?’

El batalle que Nick Cordero enfrentó en contra del Covid-19 fue una de las más duras. Y es que el actor, que fue ingresado al hospital con síntomas de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus el pasado 31 de marzo, luchó por su vida atravesando por momentos muy críticos, llevándolo a caer en coma e incluso a la amputación de una de sus piernas. Desafortunadamente falleció la mañana del 5 de julio, a la espera de un doble trasplante de pulmón, que le ayudaría a mitigar las severas secuelas que le dejó la terrible enfermedad. Desde ese momento, Amanda Kloots no ha dejado de honrar la memoria del padre de su hijo de un año, el pequeño Elvis, compartiendo algunos videos de sus días al lado del actor, mostrando los mejor de su vida familiar.

VER GALERÍA

“¿Cómo superas el momento más difícil de tu vida? Con la Familia. Me he despertado con este video que mi hermana hizo para mí. Ella lo tituló ‘El lado bueno de las cosas’. Siempre he tenido la suerte de tener una familia que ama estar unida y apoyarse mutuamente. Incluso tengo más suerte por tener la familia Nick, que también es mi familia. Este video captura estos últimos 95 días. El amor, el agotamiento, los vínculos, las sonrisas, la música, el trabajo duro, el cuidado, el apoyo y, sobre todo, el amor. Hicieron todo esto por Nick, Elvis y yo, en un acto desinteresado para estar con nosotros en el peor momento”, compartió la actriz junto a uno de sus videos, finalizando con una emotiva reflexión sobre el duelo. “En tiempos de trauma, hay que saber encontrar el lado positivo, pasar tiempo con la familia, sonreír a pesar de las lágrimas y amarse unos a otros”.