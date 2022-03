Enamorada, Camila Fernández revela si se encuentra lista para el matrimonio

Camila Fernández atraviesa por un momento muy especial en su vida. Y es que además de su reciente debut como cantante, la joven intérprete se encuentra muy enamorada de su novio Francisco Barba, con quien lleva poco más de ocho meses de relación. Basta con echar un vistazo a sus redes sociales para comprobar que el corazón de la hija de Alejandro Fernández se encuentra en buenas manos, pues a través de ese medio la intérprete de Bueno Fuera suele compartir con sus seguidores los detalles de su día a día, así como los instantes más especiales de su noviazgo. De hecho, ella misma admite que su actual relación la tiene muy feliz, por lo que incluso ya ha llegado a pensar en el matrimonio.

Así lo reveló la joven de 22 años durante una reciente entrevista en la que habló sobre su relación con mucha sinceridad, revelando que, aunque sí piensa casarse algún día, por el momento se encuentra disfrutando de la etapa de novios al lado de Francisco. “Creo firmemente en el matrimonio”, dijo Camila a TVyNovelas, luego de que fuera cuestionada sobre si tiene en mente el llegar al altar próximamente. “¡No lo sé! Que Dios decida. Ya en serio: creo que es muy pronto. Francisco y yo estamos viviendo nuestro noviazgo paso a paso y lo estamos disfrutando, así que no hay prisas”, agregó la guapa cantante, dejando en claro que por ahora no hay planes de boda.

A pesar de esto, la cantante está consciente de que en Francisco ha encontrado todo lo que buscaba en una pareja, por lo que la intérprete se dijo feliz de poder compartir su vida con él. “¡Nos llevamos excelente! Además de ser mi pareja, ahora lo considero mi mejor amigo, y creo que eso es muy importante. Tiene todo lo que me gusta. Tenemos mil cosas en común”, compartió. “Esta relación es la más seria, larga, bonita y cero tóxica que he tenido. Experimenté, y de los errores aprendí… Definitivamente Francisco es mi alma gemela. Este amor es real, y siento esta relación mucho más segura. Además, ¡es muy guapo!”, agregó.

Además, Camila reveló que Francisco se ha logrado acoplar muy bien con su familia, pues incluso fueron ellos quienes se encargaron de unir sus vidas, a sabiendas que el joven galán estaba enamorado de la cantante. “Mi familia y amigos organizaron una comida para que, literal, nos conociéramos, porque sabían que yo le gustaba a él. Todos pensaban que íbamos a ser una buena pareja, y miren: ¡se les hizo! Debo reconocer que esa cita fue medio incómoda”, señaló la también nieta de Vicente Fernández.

La pandemia los separó

La situación de emergencia que atraviesa el país ha hecho que Camila y Francisco vivan su relación a la distancia. Algo que para nada ha mermado su amor, pues han encontrado la forma de mantener viva su relación a pesar de que no han podido verse. “¡Eso ha sido terrible!”, confesó la joven artista sobre el largo periodo que ha pasado sin poder estar cerca de su novio, experiencia a la que le ha sabido sacar provecho. “He aprendido: ahora sé cómo se debe llevar un verdadero amor a distancia… ¡No (lo he visito), tenemos tres meses sin vernos! Hemos estado en constante comunicación, pero sí ha sido difícil la distancia. ¡Me urge abrazarlo!”, confesó.