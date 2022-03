'¡A mi nadie me va a opacar!', el simpático video de Aitana y su mamá

Hace unos días, Aitana, la hija menor de Eugenio Derbez, se robó el corazón de cientos al protagonizar un lindo momento musical al lado de su hermano Vadhir. En aquella ocasión, la pequeñita dio muestra del gran talento vocal que tiene, al interpretar la canción Dance Monkey de Tones and I, robándose toda la atención del momento y convirtiéndose en la estrella del video que el joven compartió en su canal de Youtube. Pues bien, Aitana ha vuelto a brillar con luz propia al lado de su mamá, Alessandra Rosaldo, quien consciente del encanto natural de su hijita, no permitió que le robara el protagonismo a la hora de bailar ante la cámara y evitó a toda costa que la menor apareciera a cuadro. Obviamente, todo se trata de una divertida broma que arracando cientos de carcajadas de parte de sus fans. Da play al video y no te pierdas este hilarante momento.