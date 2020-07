La Miss Daniella Álvarez le pone 'swing' a la vida tras su operación

La vida de la modelo colombiana Daniella Álvarez dio un vuelco el mes pasado, pues las complicaciones de una cirugía derivaron en una isquemia vascular, por lo que tomó la dura decisión de que le amputaran parte de su pierna izquierda, pues de cualquier modo ya no sería funcional. "Tomé la decisión de tener un pie funcional, una prótesis que me deje bailar, correr, (andar en) bicicleta, nadar, todas las cosas que me gustan”, explicó en sus redes sociales. El caso de la ex reina de belleza ha dado la vuelta al mundo, sobre todo por la entereza y valentía con la que ha enfrentado esta situación adversa. Quien fuera la representante de Colombia en Miss Universo en 2012 ha mostrado una actitud positiva e incluso ha invitado a sus seguidores a reflexionar. "Nunca me conformaré hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente... No he dejado de dedicarme a superar mis obstáculos hasta llegar a mi meta. Aquí voy llena de fuerza y sueños", escribió a finales de junio. Y ahora Daniella ha dejado más que claro que nada podrá detenerla y que su condición no será u obstáculo para hacer una de las cosas que más disfruta: bailar. La modelo compartió en su Instagram un video en el que se le ve bailando apoyada de su hermano Ricky, quien la sostiene con mucho cuidado y cariño. Al ritmo de Besos de coral de Elvis Crespo, los dos hermanos presumieron sus movimientos y conmovieron a sus seguidores al mostrar el amor fraternal y complicidad que los une. "Poniéndole swing a la vida con mi parejo favorito. No importan las dificultades, ¡debemos ser resilientes en la vida", escribió Daniella. Haz click abajo para ver esta inspiradora escena.

