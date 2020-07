¿Siempre estuvo ligada a los Fernández? América Guinart lo demuestra con una divertida anécdota

¿Destino o coincidencia?, aunque América Guinart no lo tiene muy claro, sí sabe es que su vida estuvo ligada con la de los Fernández desde mucho tiempo antes de que ella se casara con Alejandro Fernández, padre de sus tres hijos. A través de su cuenta de Instagram, la exesposa de El Potrillo compartió con sus seguidores una anécdota en la que contó que fue don Vicente Fernández el Cupido de sus papás. La tapatía desempolvó varias imágenes de la juventud de El Charro de Huentitán, cuando compartía escenario con su mamá, doña Amelia. Según reveló, su mamá también era cantante cuando Don Vicente comenzaba su carrera y fue, en aquella época, que él le presentó al papá de América. La tapatía resaltó que ahora sus hijos tienen aquellas memorias familiares que sus abuelos protagonizaron en la juventud. Esta amistad entre sus padres, nos hace entender la cercana relación que la exexposa de El Potrillo tiene con el intérprete de Acá entre nos a quien, de cariño, llama "papá Vicente".

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Al lado de tres imágenes de una presentación de su mamá y El Charro de Huentitán, América escribió: “En su juventud cantaban juntos en la televisión… eran buenos compañeros: mi mamá biológica (Amelia) y mi papá postizo (mi papá Vicente). El destino lo llevó a él a presentarle a ella a quien sería su esposo… mi papá biológico (Roberto). Hasta la fecha tienen un lindo matrimonio. Ahora mis hijos pueden ver fotos de sus abuelos cantando juntos en su juventud cuando seguramente jamás imaginaron que, en el futuro, sus hijos se casarían (Alejandro y yo) y que ellos compartirían los mismos nietos (Alex, Camila y América) Destino, historias, coincidencias”. Esta revelación provocó la reacción de varios de sus seguidores que quedaron fascinados con la linda historia que compartió.

VER GALERÍA

Desde que se convirtió en una integrante de la familia Fernández, América ha resaltado su cariño hacia el papá de su exesposo quien también la ve como una hija. El pasado 17 de febrero, Guinart utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle una felicitación al cantante por su cumpleaños número 80: “Papá Vicente que Dios lo siga llenando de bendiciones. Es y será siempre una luz en las vidas de todos los que tenemos la fortuna de tenerlo carca. ¡Lo amo!”, escribió América como descripción de una foto en la que se le ve al lado del abuelo de sus hijos.

Llegó a la familia para quedarse

América Guinart entró a la familia Fernández en 1992 cuando unió su vida con la de Alejandro Fernández, matrimonio que llevó a su fin en 1998. Aunque han pasado más de 22 años de su divorcio con El Potrillo, la tapatía continúa teniendo un lugar muy especial en el clan, pues es muy entregada en su papel de mamá, una de las razones por la que no ha querido llegar al altar nuevamente: “Realmente yo decidí no casarme otra vez porque, estuve una vez a punto de casarme, pero me di cuenta que Alejandro, por su carrera, es muy ausente físicamente, entonces, yo pensaba que mis hijos me necesitaban cerca a mí. No me arrepiento para nada, tuve parejas que siempre me permitieron esa cercanía con mis hijos”, reveló Guinart en entrevista para Ventaneando, en enero pasado.

VER GALERÍA

En aquella entrevista, América Guinart también habló de la salud de don Vicente Fernández quien, tras su retiro, disfruta de su vida en su rancho Los Tres Potrillos: “Yo creo que mejor que nunca, te lo juro, está súper, yo el otro día platicaba con él eso, porque va a cumplir 80 años y no parece, en ningún sentido, de la mente está excelente sigue siendo un simpático, ocurrente, que no sabes. Físicamente está bien, es una bendición la calidad de vida que tiene, está excelente, cantado como, él mismo lo dice, como si tuviera 20”, comentó la tapatía.