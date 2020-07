Los famosos se despiden de Nick Cordero: 'Nunca he conocido a una persona más amable'

Luego de 95 días de lucha en contra del Covid-19, enfermedad que le dejó serias secuelas de las que no logró reponerse, Nick Cordero perdió la batalla y falleció el pasado domingo 5 de julio, a los 41 años. La noticia fue confirmada por su esposa, Amanda Kloots, a través de sus redes sociales, en donde expresó su pesar por la partida de su compañero de vida y rindió un emotivo homenaje en su honor. Tras darse a conocer la muerte del artista, la comunidad artística de Broadway, así como varias celebridades de Hollywood, se han solidarizado con la viuda de Nick y han enviado sus condolencias.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Uno de los amigos cercanos del artista, el actor y guionista Zach Braff, con quien Cordero trabajó en la película Bullets Over Broadway, fue uno de los primeros en expresar su sentir por el sensible fallecimiento de Nick. "Sinceramente, nunca he conocido a una persona más amable. Pero al Covid no le importa la pureza de tu alma ni la bondad de tu corazón. En el último mensaje de texto que recibí de él me pidió que cuidara de su esposa y su hijo de un año, Elvis. Prometo al mundo que nunca les pasará nada. Me siento tan increíblemente agradecido de tener a Nick Cordero en mi vida. Descansa en paz", compartió el actor en su perfil de Instagram.

Por otro lado, Lin-Manuel Miranda lamentó la partida de su amigo a través de su perfil de Twitter, enviando su cariño y solidaridad a la familia de Nick. "Estoy devastado. Qué gran pérdida, qué luz. Todo mi corazón está con Amanda y su familia esta noche", compartió el actor y dramaturgo en un tuit. A él se le unió la cantante Sara Bareilles, autora de la música y letra de la obra musical Waitress, de la que cordero fue parte, quien rindió un sentido homenaje al artista. "Era ligero. Amable y gentil. Talentoso y humilde. Divertido y amigable. Tenía la mejor sonrisa. Envío mi cariño a la guerrera del amor Amanda Kloots y al pequeño Elvis, y un inmenso abrazo a cualquiera que esté sintiendo la pérdida de este gran corazón. Descansa en paz, querido Nick. Te amamos", compartió en Instagram.

VER GALERÍA

La actriz Viola Davis también se pronunció al respecto y de forma muy sincera envió sus condolencias a la familia de Nick. "Descanse en paz Nick Cordero. Mis condolencias a Amanda por haber luchado y amado tanto. Lo siento mucho por su pequeño. Mi corazón está contigo”, expresó en Twitter. El protagonista de Modern Family y de varias obras en Broadway, Jesse Tyler Ferguson, también expresó su pesar, mientras invitaba a sus seguidores a no bajar la guardia y a reforzar las medidas de prevención para frenar la pandemia que está cobrando cientos de miles de vidas por todo el mundo. Sarah Michelle Gellar, Alysa Milano, Bradley Whitford, Priscilla Presley, Jane Lynch, Hillary Duff, fueron otras celebridades que enviaron su amor a la familia de Nick Cordero.

‘Dios tiene otro ángel en el cielo ahora’

Fue a través de su cuenta de Instagram, que Amanda Kloots dio a conocer la triste noticia de la partida de Nick Cordero. El actor llevaba 95 días en el hospital luchando en contra de las secuelas que le dejó el Covid-19, a la espera de un doble trasplante de pulmón que nunca ocurrió. La viuda del artista compartió un hermoso mensaje en sus redes sociales, con el que rindió un homenaje a la vida del padre de su hijo Elvis, de apenas un año. “Dios tiene otro ángel en el cielo ahora. Mi querido esposo falleció esta mañana. Estaba rodeado de amor por su familia, quienes cantábamos y rezábamos mientras él dejaba esta tierra. Estoy incrédula y con mucho dolor. Mi corazón está roto ya que no puedo imaginar nuestras vidas sin él. Nick era una luz tan brillante. Era amigo de todos, le encantaba escuchar, ayudar y especialmente conversar. Fue un actor y un músico increíble. Amaba a su familia y amaba ser padre y esposo. Elvis y yo lo extrañaremos en todo lo que hacemos, todos los días”, compartió.

VER GALERÍA