José Ron cuenta cómo fue trabajar con su ex

Aunque José Ron suele ser muy transparente con su vida privada, siempre mantiene cierta prudencia respecto a los detalles que suelen rodear sus relaciones amorosas, tal y como lo demostró recientemente, cuando confirmó su ruptura con Jessica Díaz, evitando así cualquier tipo de especulación, siendo muy puntual en lo que buscaba comunicar. Lo mismo sucede cuando se trata de hablar de sus relaciones del pasado, como la que mantuvo con Ariadne Díaz en 2012, cuando además ambos protagonizaban la telenovela La Mujer del Vendaval, causando un gran revuelo entre sus fans en aquel entonces, pues su amor traspasó la pantalla y se convirtió en real. A ocho años de distancia, ha sido el actor quien ha hablado de los momentos que vivió al lado de la guapa actriz y de cómo fue trabajar con la que en ese momento era su novia.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Con mucho respeto, el actor respondió a los cuestionamientos de sus fans, que se sumaron a una charla virtual con José, organizada por el canal TLNovelas. “Imagínense cómo fue trabajar con ella”, expresó el actor sobre la experiencia de protagonizar una telenovela al lado de su entonces novia. “Fue muy lindo”, agregó el galán del melodrama Te Doy la Vida, sin entrar en muchos detalles.

A pesar de su prudencia, José Ron no dudó en deshacerse en halagos para Ariadne, a quien recuerda con mucho cariño, no solo por la relación que mantuvieron, además por su talento y el trabajo que desempeñaron juntos. "Fue muy lindo (trabajar con Ariadne). Ella es una gran mujer, gran persona, talentosa. Compartimos ese proyecto y se queda como un recuerdo y ahí como la experiencia y fue muy lindo", finalizó sobre ese tema, dejando a sus fans con ganas de saber más al respecto.

VER GALERÍA

Actualmente, Ariadne Díaz mantiene una relación con el actor Marcus Ornellas, con quien ha creado una hermosa familia al lado de su hijo Diego, mientras se mantiene alejada de la pantalla chica, disfrutando de su faceta de madre en su casa de Puerto Vallarta. Por otro lado, José Ron se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, pues actualmente es protagonista de dos proyectos que se encuentran al aire, Te Doy la Vida y Rubí, y aunque recientemente terminó su noviazgo con Jessica Díaz, el actor se encuentra muy contento, pues pusieron fin a su relación en muy buenos términos.

Sobre sus amores del pasado

Cuando se trata de hablar de sus amores del pasado, José Ron siempre muestra su lado más caballeroso al evitar entrar en detalles y siempre destacar el lado más positivo de lo que ha aprendido de las mismas. “Ha habido situaciones en las que he sufrido, en las que no se han dado las cosas, a veces porque éramos muy pequeños, por inmadurez, por muchas cosas, pero no queda más que quedarse con la experiencia, con lo bonito de cada relación, con lo aprendido, siguiendo para adelante y sin cometer los mismo errores”, explicó en una reciente entrevista con TVyNovelas, sin mencionar a ninguna de sus exnovias de forma específica.

VER GALERÍA

A pesar de que ha vivido el desamor, reconoció que no se arrepiente de haberse entregado por completo a sus relaciones pasadas: “Yo creo que, si uno no abre el corazón, no sufre. Pero soy de los que piensa que si estás con alguien es para arriesgarte, es para ver qué pasa, para dejarte llevar, y si no sucede, es mejor quedarse con la satisfacción de que lo intentaste, de que no quedó de tu lado. La vida continúa”, finalizó.