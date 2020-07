Más guapa que nunca, Geraldine Bazán celebra el 4 de julio en el mar

No cabe duda de que Geraldine Bazán atraviesa por uno de sus mejores momentos, disfrutando al máximo su maternidad y con importantes proyectos profesionales a punto de estrenarse -uno de ellos incluye el debut actoral de su hija Elissa Marie-. Toda esa felicidad y estabilidad que la actriz ha encontrado en los últimos meses no solo se ve reflejada en su mirada y su sonrisa, también es evidente en su físico, pues no podemos negar que Geraldine luce cada día más radiante y hermosa. Así lo dejó en claro en su más reciente publicación en redes sociales, donde se dejó ver de lo más guapa a bordo de un yate y presumiendo orgullosa sus curvas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue a través de su perfil de Instagram, que Geraldine levantó suspiros con la postal que compartió, en la que se le puede ver disfrutando de la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos -recordemos que la actriz y sus hijas también son ciudadanas americanas-, vestida en un increíble traje de baño azul de una sola pieza, que dejaba al descubierto su abdomen plano y algunas otras partes de su atlético cuerpo, posando de lo más sonriente y sensual en el barandal de un yate, mientras disfrutaba del sol en Miami. La actriz complementó su look playero con unas gafas de sol amarillas y un sombrero de tela con motivos patrióticos.

Mas tarde, Geraldine compartió algunos videos, a través de Instagram Stories, de su tarde en altamar, mostrando otros ángulos de su increíble diseño azul que eligió para esta importante celebración, mientras disfrutaba de un paseo en yate por la costa de Miami, admirando la imponente puesta de sol.

VER GALERÍA

Como era de esperarse, los fans de la artista de 37 años han llenado sus publicaciones de halagos y elogios para la actriz, quien se ha dedicado a agradecer todas las palabras de cariño de sus seguidores, entre los que destacan Eduardo Videgaray, Jacky Bracamontes y Camila Sodi, quienes han pasado a dejar sus comentarios y likes para la guapísima intérprete.

Orgullosa de su pasado

Geraldine Bazán es consciente de que gracias a las experiencias vividas en anteriores etapas de su vida, es que se ha convertido en la mujer llena de fortaleza que es hoy, abrazando cada uno de los aprendizajes adquiridos a lo largo de su vida, sin arrepentimiento ni culpas. Es por eso que la actriz se dice orgullosa de su pasado, por lo que no cambiaría nada de lo que ha vivido. “Todas las etapas han sido increíbles, la verdad es que no cambio absolutamente nada de lo que he vivido, desde mi niñez, de mi juventud, de cuando estuve casada, para nada, porque me hacen ser la mujer que soy en este momento…”, aseguró durante una charla que mantuvo con el maquillista Soy Letal, quien transformó a Geraldine en una auténtica Drag Queen.

Convencida de que en la vida siempre habrá momentos malos y buenos, la actriz reflexionó sobre la forma en la que ha aprendido a sacarle jugo a cada una de las etapas de su vida, siempre buscando un aprendizaje de éstas. “Es el amor a la vida, el saber que cada cosa que suceda en la vida tienes que tomarlo de la mejor manera posible y como un aprendizaje, esto es algo que una vez alguien me dijo y que se me quedó muy grabado y que siempre lo pienso cuando pasan cosas complicadas, ‘el momento más oscuro de la noche, es justo cuando va a amanecer’. Cuando ves que las cosas están más complicadas y más difíciles es justo cuando va a salir el sol…”, compartió.