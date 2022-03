¡Reunión de guapos! Michele Morrone presume su encuentro con Ester Expósito

Luego de que se estrenara la película 365 DNI en Netflix, su protagonista, el actor Michele Morrone acaparó la atención de millones de espectadores alrededor del mundo por su perfecto físico y galanura. Lo mismo ha sucedido con Ester Expósito, quien se ha convertido en una de las mujeres del momento gracias a la exposición que ha logrado por su participación en la exitosa serie Élite, además de que con su belleza ha robado cientos de corazones de sus admiradores, quienes no dejan de halagarla y de destacar su belleza. Pues bien, ambos guapos actores han protagonizado recientemente uno de los encuentros más inesperados y del que todos están hablando, algo que seguramente romperá el internet.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS:

Fue el guapísimo italiano el encargado de compartir la fotografía de la que todos están hablando. En la imagen, aparece el actor acompañado de la hermosa española, quien luce guapísima como siempre con un look muy casual, llevando un top negro básico y una falda en color beige, look que complementó con una gabardina de red en el mismo tono que su falda. Por su lado, Michele se dejó ver de lo más guapo con una sencilla camisa color azul marino y unos jeans en color negro. Por sus looks, podemos intuir que se trató de un encuentro muy casual y de amigos.

Por lo que hemos podido ver en sus respectivas redes, el encuentro se dio en Roma, Italia, lugar natal del Morrone. Y es que, desde hace unos días, Ester ha compartido algunas publicaciones en su perfil de Instagram, en las que ha dicho que se encuentra en aquel país.

VER GALERÍA

La foto ha causado revuelo en redes sociales, pues se trata de uno de los encuentros más esperados, debido al éxito del que ambos gozan en estos momentos. Y es que Michele Morrone se ha convertido en toda una estrella de Instagram, en donde poco a poco ha ido ganando seguidores, cuenta que cada día crece más y más, logrando un millonario incremento en cuestión de semanas. Por su lado, Ester Expósito ya es toda una estrella consolidada en esta red social, donde actualmente tiene más de 23 millones de seguidores, que a diario esperan una nueva publicación de la actriz para llenarla de corazones y halagos.

¿Vuelve el italiano con su personaje que le dio fama mundial?

Mientras que Ester Expósito ha finalizado su participación en Élite, luego de tres temporadas, todo parece indicar que Michele Morrone está listo para ponerse de nuevo en la piel de Don Massimo Torricelli, el personaje que interpreta en la película 365 DNI y que hoy lo tiene en el centro de las miradas en las redes sociales. Según ha revelado el italiano, la película que le ha dado la fama internacional tendrá una secuela, noticia que tiene muy emocionados a todos sus fans. "Por supuesto que sí, vamos a rodar la segunda parte", declaró el actor en un video que ha sido publicado por TMZ. Sin embargo, para poderlo ver en acción nuevamente sus fans tendrán que esperar, pues por la pandemia, la producción se encuentra en pausa debido a la pandemia. "No sabemos todavía cuándo, por el problema que hay en todo el mundo a causa del COVID-19, pero filmaremos la secuela, sin duda", agregó.

VER GALERÍA