Qué respondieron Vadhir y José Eduardo cuando Alessandra les preguntó si querían tener hijos

Sin duda alguna, Vadhir y José Eduardo Derbez han demostrado ser unos excelentes hermanos mayores. Basta con ver la tierna relación que han afianzado con Aitana, la menor de los cuatro hijos de Eugenio Derbez, con quien han logrado hacer un vínculo muy especial, a pesar de la gran diferencia de edades -más de 20 años-. Algo que podría estar dando signos de que los dos guapos jóvenes están listos para convertirse en padres, pues la misma Alessandra Rosaldo, madre de la menor, lo ha reconocido e incluso los ha cuestionado al respecto durante la reciente charla virtual que mantuvo con sus hijastros para su canal de Youtube, y en donde dejaron en claro su postura sobre la paternidad.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Al ser cuestionados sobre la posibilidad de que pudieran convertirse en padres próximamente, los hermanos Derbez coincidieron en sus respuestas, sorprendiendo a la misma intérprete de Amor de Papel, quien no esperaba tales reacciones por parte de los hijos mayores de su marido. “Pues vamos a ver cómo va la cuarentena… si el Covid lo permite”, bromeó Vadhir con Alessandra luego de que ella les preguntara a pregunta expresa: “¿Se les antoja ser papás en algún momento? ¿Les gustaría?”.

Luego del momento de bromas, Vadhir rectificó y de forma muy sincera admitió: “A mi sí (me gustaría ser papá)”. Algo que su hermano menor confirmó. “Vadhir yo creo que sí lo veo ya con unos ojos que le brillan”, agregó. Por su lado, José Eduardo profundizó un poco más en el tema y aunque su respuesta fue positiva, al igual que su hermano, dio sus razones por las que hasta ahora no ha buscado convertirse en papá. “Sí (me gustaría) … pero me pasan muchas cosas: cuando convivo con niños se me quitan las ganas. Y de repente sí quiero tener, pero sabes qué, el mundo ahorita está de locos… entonces de repente decir: ‘ahorita traer a alguien (es complicado)’”, algo con lo que Alessandra se sintió identificada: “En mis 30s empecé con la duda de entre sí que no, eso era lo que pasaba. Obviamente esto no lo vas a entender hasta que tengas a tus hijos en los brazos”, confesó.

VER GALERÍA

Fue entonces que Vadhir nuevamente bromeó con el tema e incluso motivó a su hermano a convertirse en padre y grabar su experiencia en medio de la situación actual del mundo. “Tú como comediante deberías agarrarle el gusto y verlo como una broma que le estás haciendo a tus hijos, porque de la nada están creciendo y terremotos, el Covid, todo, el hielo, y ja, y lo vas grabando”, jugó Vadhir.

¿Serán buenos padres?

Luego de escuchar sus respuestas, Alessandra abrió su corazón y de forma muy sincera reconoció que ambos hermanos han mostrado que tienen todo lo que se necesita para ser unos grandes papás, revelando así el lado más desconocido de José Eduardo. “Ambos van a ser grandes padres”, dijo la cantante del grupo Sentidos Opuestos. “Tu (José Eduardo) vas a ser un poquito de los míos en cuanto a que vas a ser más preocupón”, reconoció Rosaldo, a lo que José Eduardo secundó: “Eso la gente no lo sabe, piensa que no soy preocupón, pero creo que soy igual o más que Ale”, agregó.

VER GALERÍA