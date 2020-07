¿Cómo tomaron Vadhir y José Eduardo Derbez la llegada de Aitana? Ellos mismos lo cuentan

En estos días de confinamiento muchos famosos han aprovechado el tiempo en casa para acercarse más a sus fans y compartir con ellos algunos aspectos más íntimos de sus vidas. Los Derbez no han sido la excepción, pues a través de sus redes sociales y otras plataformas se han abierto para contar algunos detalles de su faceta personal. Tal y como lo han hecho Aislinn, Vadhir y José Eduardo, Alessandra Rosaldo ha tomado su canal de YouTube para entablar sinceras charlas con los demás integrantes de la familia. Pero ahora la conversación a girado en torno a otro integrante del clan y uno de los más pequeños: Aitana, quien hace poco enterneció a todos con su faceta de cantante. La integrante de Sentidos Opuestos ha cuestionado a los hijos varones de su esposo sobre lo que representó para ellos el nacimiento de su hermanita, ¿qué dijeron?

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Alessandra ha estrechado una cercana relación con Vadhir y José Eduardo, tanto que hasta han adoptado juntos el sobrenombre de ‘Los Alacranes’ por una simpática anécdota. La cantante los invitó a platicar en su canal de YouTube y entre los temas de los que charlaron se mencionó a la pequeña Aitana. “Qué ha significado para ustedes la llegada de Aitana a nuestra familia, a nuestras vidas, cómo se sintieron cuando supieron la noticia de que yo estaba embarazada”, preguntó la intérprete a los dos hermanos. El ganador de Quién es la Máscara fue el primero en responder, y lo hizo de la forma más honesta. “Nunca tuve niños alrededor de mi familia ni nada, yo siempre era como de ‘niños ahí, de lejitos’, y aparte de eso como que yo ya veía a mi hermana, mi hermano y a mí pues ya grandes y a esta edad y todo eso, yo pensé que así se iba a quedar todo”, confesó el actor y admitió que se tardó en procesar que tendría un nuevo hermano. “Cuando me dieron la noticia me dio gusto, pero era más como un shock de no entender”, reconoció.

VER GALERÍA

Y aunque la idea de un bebé era algo totalmente ajeno de él, Vadhir admitió que cuando su hermanita llegó todos se unieron más. “He sentido que gracias a Aitana la familia se empezó a unir mucho más, pasamos de que fueras tú y mi papá de parejita por allá y de repente por acá a que la familia estuviera más metida en la casa… A que estuviéramos todos más presentes”, explicó el joven actor. “Creo que fue algo muy lindo y bueno, a fecha de hoy, ya que la he tratado mucho más tiempo, que he podido jugar con ella, que ya nos amamos, la adoro, no me imagino que no esté”, aseguró. Sus palabras conmovieron a Alessandra, quien reaccionó diciendo: “¡Ay qué hermoso!”.

VER GALERÍA

José Eduardo, un hermano mayor experimentado

Luego de la sincera reflexión de Vadhir, tocó el turno a José Eduardo, quien conocido por su sentido del humor. “Vadhir anda muy sensible hoy”, señaló en tono bromista, lo cual su mismo hermano reconoció. “Pero eso es hermoso, déjalo que exprese todo lo que trae dentro. Tú quizás estés menos sensible porque tienes hermanos para arriba y hermanos para abajo, tú ya tenías a tus hermanitos y luego llegó Aitana”, apuntó Alessandra refiriéndose a los hijos menores de Victoria Ruffo, madre de José Eduardo. “Sí, tienes razón, obviamente para mí era muy normal el llevarle tantos años también a mis hermanos, porque también les llevo trece años, entonces como que estaba más acostumbrado a estar con niños, pañales, todo ese rollo”, reconoció el actor de 28 años.

“Obviamente era muy raro por la convivencia que teníamos con mi papá y contigo antes de que llegara Aitana, éramos puros adultos, hacíamos puras cosas de adultos”, señaló José Eduardo, explicando que ese era un aspecto que diferenciaba las dinámicas de sus familias materna y paterna. “Yo tenía de este lado a niños chiquitos y cuando venía de este lado era como de 'okay, me desafano de niños chiquitos y vamos a la parte adulta', y entonces de repente acá empezaron a crecer (los hijos de Victoria) y me volvieron a meter a u niño acá, y luego Aitana va creciendo y (llega) Kailani”, dijo con tono bromista antes de concluir sobre la llegada de su hermanita: “Pero fue bonito, la sensación fue bonita”.

VER GALERÍA