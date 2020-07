Prince Royce da positivo: ‘No seas egoísta y cometas los mismos errores que probablemente yo hice’

Con mucha honestidad y preocupado por lo que está pasando en Estados Unidos, Prince Royce ha querido compartir a través de sus redes sociales que hace dos semanas fue diagnosticado con coronavirus. El exitoso cantante vive en Estados Unidos, el país más afectado en esta pandemia, y ha confesado que se encuentra frustrado por lo que se está viviendo. Royce invitó a sus seguidores, sobre todo a los más jóvenes a cuidarse y cuidar de otros. Practicar distanciamiento social y proteger a los demás en caso de que seas asintomático, son algunas de las recomendaciones que dio. El intérprete de Darte un beso se suma a la lista de famosos, como millones de personas en el mundo, que están enfrentando este mal.

Acompañando un video en su cuenta de Instagram, se puede leer el texto: “Fui diagnosticado con el COVID-19 y estoy en el día número 12 desde que comenzaron los síntomas. Mi caso ha sido leve y me estoy sintiendo bien. Les comparto esto hoy para pedirles de corazón que por favor no bajemos la guardia - este virus es real y podemos estar contagiando a los demás sin siquiera saber que lo tenemos. Yo no pensaba que lo tenía pues no me sentía tan mal y si no me hago la prueba tal vez estaría propagando el virus, sin saberlo. Este fin de semana festivo por favor mantengan la distancia social, usen sus máscaras, si no tienen que trabajar o reunirse, no lo hagan. Para los jóvenes esto más que por cuidarnos, es para cuidar a los demás, a las personas mayores o con sistemas inmunológicos comprometidos. Por favor tomemos esto en serio, con responsabilidad y con compasión. Cuidémonos”.

En el clip se le escucha decir: “Es algo que nunca pensé que me iba a pasar pero me pasó…Pensé que tomando precauciones, lavándome las manos y usando cubrebocas sería suficiente, pero no lo fue…Pensamos que no nos va a pasar a nosotros y es real”, son algunas de las cosas que comenta en el mensaje que ha hecho para hacer consciencia en los jóvenes, sobre todo a punto de celebrar el 4 de julio en aquel país. Prince Royce, cuyo nombre real es Geoffrey Royce Rojas, prometió a sus seguidores que estará en contacto y responderá a sus preguntas en los próximos días.

En entrevista con AP, desde su hogar en Miami explicó: “Al principio, estaba muy asustado, como ‘que nadie se entere, no le debo decir a nadie’. Pero sentí que tengo el deber de decirle a mis comunidades, ¿sabes? Vivo en Florida, soy de Nueva York, y tengo una casa en California. Y estoy viendo lo que está pasando en el país. Veo lo que está pasando en el mundo”.

Según explica, el síntoma que presentó fue un fuerte dolor de cabeza, que en un primer momento atribuyó al calor de Miami: “Me dije, ‘Me voy a hacer la prueba de Covid solo para ser responsable, pero no creo tenerlo y así es como me enteré. Pensé que me estaba lavando las manos. Y pensé que usando cubrebocas, tu sabes. Y pienso que para mí eso fue una llamada de atención, como que lo he estado viendo en la televisión todo el día, estoy en los grupos de Whatsapp de mi familia, les he estado mandando cosas. Estaba seguro de que no lo iba a tener porque había ‘tomado precauciones’”.

¿En dónde cree que se pudo contagiar?

“Estuve en casa todo este tiempo, y fui a algunos restaurantes porque las cosas reabrieron, y pensé, ‘Bueno, Florida no está tan mal, y Nueva York es el del problema’. Lamento eso y pienso en toda la gente a la que le puede pasar eso. Porque me está molestado. Y es frustrante ver a la gente en los supermercados sin cubrebocas. Es tan frustrante ver a la gente siendo irresponsable y no protegiendo a los otros”, explicó a la agencia.

Afortunadamente, su familia no está contagiada, pero Prince ha querido tomar esta oportunidad para pedir a la gente que no baje la guardia: “No seas egoísta y cometas los errores que probablemente yo hice”.