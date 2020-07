'Uno más, a lo mejor me lo echo': Gabriel Soto sobre la posibilidad de ser padre otra vez

Tras dos años de haber iniciado su historia de amor, la relación entre Gabriel Soto e Irina Baeva está más sólida que nunca. Estas estrellas de telenovela han vivido el confinamiento en la casa de él en Acapulco, donde han comprobado una vez más que su noviazgo es aprueba de cualquier tipo de crisis. A medidos de abril el actor celebró su cumpleaños, y aunque la situación impidió realizar una gran fiesta, eso no evitó que disfrutara en grande su día, pues estuvo acompañado de su guapa novia, quien lo consintió mucho y le dedicó un romántico mensaje. Con las cosas marchando viento en popa, los fans no dejan de preguntarse si esta pareja dará un paso más en su relación, e incluso si considerarían escribirle a la cigüeña. Cuestionado al respecto, Gabriel ha dejado ver que no se cierra a la posibilidad de ser papá nuevamente, aunque dejó claro que no buscaría tener más que otro bebé.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Al verlo tan feliz en redes sociales y derrochando miel junto a Irina, los seguidores de Gabriel se han preguntado si tiene entre sus planes formalizar más su relación con la guapa rusa. Y ahora, que el actor dio una entrevista por medio de una transmisión en vivo, no tardaron en cuestionarlo al respecto. Alejandra Espinoza, anfitriona de El Break de las 7 de Univision, hizo llegar a Soto las dudas de sus fans, y entre ellas destacó la pregunta sobre si desea casarse nuevamente. El galán de telenovelas respondió del mejor ánimo, dejando entrever que no descarta esa posibilidad. “Pues no hay decir de esa agua no beberé, la verdad estoy feliz con mi pareja, estoy sumamente enamorado, estoy feliz, feliz, feliz y bueno pues quien sabe, a ver qué pasa en el futuro”, comentó.

VER GALERÍA

Otra de los temas que le interesaba al curioso público de Gabriel es el de la paternidad, por lo que se le preguntó en la entrevista si querría tener más bebés. El actor comentó que al igual que con el matrimonio, es un escenario que no descarta en su totalidad. “Si se llegase a dar la situación, me echaría uno más, ya más de uno no”, aseguró el actor y explicó la razón de su postura. “Ya tengo a mis dos hijas, Elissa y Miranda, que son las princesas, las amo con todo mi corazón, me desvivo por ellas y bueno, si la vida a lo mejor me pone enfrente para tener uno más, a lo mejor me lo echo”, comentó de lo más sonriente.

La misma Irina había confesado días antes a ¡HOLA! que ella y Gabriel no se cierran a la posibilidad de escribirle a la cigüeña: "¿Me gustaría tener hijos en un futuro próximo? No descartamos ninguna posibilidad... Estoy segura que el universo elegirá el momento perfecto para que eso sea realidad", comentó la actriz. Por su parte, el galán de telenovelas confirmó para nuestras páginas la postura de su guapa novia: "Veremos que el futuro nos sorprenda, pero no estamos cerrados a la posibilidad", dijo.

VER GALERÍA

Su admiración por Irina

La belleza de la actriz es una característica que nadie puede negar, sin embargo eso no fue lo único que enamoró a Gabriel. “Lo que yo le admiro a ella es, sin duda alguna es una mujer hermosísima, es bellísima, pero sobre todo es una mujer con un coraje, unos pantalones y una determinación impresionante”, confesó el actor en el programa estadounidense e incluso presumió que profesores del CEA -donde estudió Irina- le han contado que la mencionan como ejemplo de disciplina. “Me dicen: ‘Yo utilizo a Irina como un ejemplo para todos los alumnos por la disciplina y la tenacidad de cómo sacó adelante la carrera y ha logrado lo que ha logrado en otro país completamente distinto’”, recordó.

Luego de deshacerse en halagos hacia su amada, Gabriel descartó que en su relación haya algún tipo de desacuerdos o fricciones: “Nada, todo es miel sobre hojuelas Ale, todo es bonito”, dijo entre risas. El intérprete reiteró además que después de haber sido objetos de críticas y comentarios negativos él e Irina se encuentran más unidos que nunca. “El presente es lo que importa, estamos super unidos, estamos super bien, toda esa gente que nos tiró tanto hate lo único que hizo es que nos hizo más fuertes, nos unió más, estamos mejor que nunca, y estamos más enamorados que nunca”, aseguró.

VER GALERÍA