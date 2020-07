Como pocas veces, Arturo Elías Ayub y Johanna Slim posan con sus tres hijos

Además de ser un exitoso directivo y hombre de negocios, Arturo Elías Ayub es una estrella de la televisión, pues ha logrado colocarse en el gusto del público con su participación en el programa Shark Tank. Y en lo que respecta a las redes sociales, también es una celebridad, pues en sus diferentes plataformas acumula miles y miles de seguidores. El empresario suele compartir en sus publicaciones sus encuentros con distintas personalidades, desde deportistas de talla internacional, hasta con las más cotizadas celebs de Hollywood. Sin embargo, son pocas veces las que ha tomado sus cuentas para mostrar su faceta familiar. Pero ahora, con motivo de un importante festejo se ha animado a publicar una linda postal junto a su esposa Johanna, hija del magnate Carlos Slim, y sus tres hijos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

El confinamiento no afectó los ánimos en casa de Arturo y Johanna, quienes no dejaron pasar la oportunidad de celebrar el cumpleaños de Alejandro, el menor de sus hijos. “Happy birthday Chilaquil. Te amo con todo mi corazón”, escribió el empresario en su cuenta de Instagram al compartir una foto en la que se ve al cumpleañero feliz en medio de sus padres y de sus hermanos Arturo Jr y Johanna, con un enorme ramo de globos detrás de él. Si bien Elías Ayub no reveló la edad que alcanzó su hijo, lo cierto es que la imagen dejó claro que se ha convertido en un apuesto jovencito con el mismo carisma y sonrisa de sus papás.

VER GALERÍA

Los seguidores de la estrella de Shark Tank no tardaron en reaccionar a su publicación, enviando sus mejores deseos al cumpleañero y a toda su familia. Si bien muchos saben que el empresario se refiere cariñosamente a Alejandro como 'Chilaquil', a algunos no les quedó claro a quien se refería, entre ellos cantante Isabel Lascurain. La intérprete preguntó en los comentarios de quién era el curioso sobrenombre, y Arturo le respondió de buena gana. “El del cumple… El que está sentado en medio”, escribió junto a varios emojis de caritas riendo. Checo Pérez fue otro de los famosos que felicitó a Alejandro: “¡Felicítame al Chilaquil! Fuerte abrazo”, comentó en el post, mensaje que el propio jovencito respondió desde su cuenta con un sincero “gracias”. A diferencia de su famoso papá, el menor de los hermanos Elías Slim tiene su cuenta de Instagram privada.

VER GALERÍA

La última vez que Elías Ayub había compartido una foto junto a su familia completa fue en febrero, durante el viaje que hicieron a Miami, Florida, para asistir al Super Bowl. “Gracias por ser mi brújula, mi inspiración, mi paz interior y quien llena mi corazón”, escribió el empresario al compartir una instantánea en la que se le ve posando orgulloso junto a su esposa y sus tres hijos frente al emblemático Hard Rock Stadium. La imagen dejó ver lo crecidos que están ya los jovencitos y el gran parecido que guardan con sus guapos papás.

VER GALERÍA

Elías Ayub y sus encuentros con las celebridades

En su faceta de hombre de negocios Arturo ha viajado por todo el mundo, por lo que ha tenido la oportunidad de conocer a un sinfín de personalidades. Además, en su iniciativa de ayudar a los emprendedores, ha sacado su faceta de periodista para entrevistar a algunos famosos para que revelen sus secretos para el éxito. En septiembre del año pasado compartió su encuentro con Matthew McConaughey, quien además de actor es un es un prominente empresario y productor de cine y televisión. Elías Ayub ha coincidido también con John Travolta, Bono, Roger Federer y hasta el Rey Juan Carlos, y eso sin contar las ocasiones en las que ha estado a lado de estrellas del futbol mexicano y cantantes como Vicente Fernández.

VER GALERÍA