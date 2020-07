Gianluca Vacchi confiesa por qué no ha pedido matrimonio a su novia Sharon Fonseca

Dos años atrás, Gianluca Vacchi fue flechado por Cupido al conocer de manera inesperada a la mujer que le robó el corazón y que se convertirá en la mamá de su primer hijo, la guapa modelo Sharon Fonseca. Ambos comenzaron a escribir esa linda historia cuando el millonario la eligió para participar en uno de sus videos, y desde ese entonces surgió la chispa del amor. Sin embargo, tuvo que pasar un tiempo para que pudieran formalizar su relación sentimental, la cual hoy llevan con total armonía como felices novios, una etapa de la que disfrutan al máximo mientras llega el día en que hagan realidad su sueño en la paternidad. Pero ¿por qué el italiano no le ha pedido matrimonio a su amada? De lo más sincero, respondió a esta pregunta en una reciente charla con Univision, en la que además destapó más detalles de su romance.

“No conversamos sobre eso porque quiero dejarme la posibilidad de sorprenderla…”, dijo entre risas el empresario de 52 años al referirse al matrimonio, durante la entrevista en la que también participó Sharon para el segmento virtual de El Break de las 7. Pero al ser más específico sobre las razones por las cuales ambos han dejado a un lado el tema, también apuntó. “Hay momentos en la vida de una mujer que son muy importantes, y aunque yo ya viví muchos de estos momentos quiero que Sharon los viva como tiene y merece vivirlos…”, dijo a lo largo de este encuentro en el que la pareja conversó a corazón abierto con la presentadora Chiquinquirá Delgado.

Pero el hecho de que la posibilidad de celebrar una boda sea lejana en estos momentos, no significa que Gianluca no otorgue importancia al matrimonio, así lo reveló al hablar de este aspecto ahondando un poco en su contexto de vida. “Claramente yo crecí también en una familia muy tradicional, en donde el amor por la familia y por los hijos para crecer juntos era muy importante, entonces tengo ese valor aunque yo viví de una manera diferente… creo en la familia tradicional, en donde creo que también el matrimonio sea algo importante…”, aseguró.

Lo cierto es que hoy los novios están muy orgullos de lo que han logrado construir durante este tiempo, aunque de acuerdo con Sharon, no fue nada sencillo que Gianluca lograra flecharla, pues desde que se conocieron tuvieron que pasar seis meses para que diera inicio su romance. “Nos conocimos en un video de él de música, entonces él pensaba que ya era una cosa hecha, dijo ‘aquí fue, la conocí y ya vamos al punto’, entonces yo me crie mucho a la antigua, siempre he sido muy cercana a mi familia, he estado siempre estudiando, trabajando, muy enfocada, y poco a poco él tuvo que hacer su trabajo para ir poco a poco conociéndonos, entonces por eso fue que tomó el tiempo que tenía que tomarse…”, dijo sonriente.

Nuevas revelaciones sobre el bebé que esperan

Con el sentimiento a flor de piel, Gianluca y Sharon compartieron parte de los planes que han ido trazando estas semanas para cuando llegue el gran día de recibir a su primer hijo, entre ellos, la elección del país en donde quieren que nazca el bebé. “Yo quiero que nazca en los Estados Unidos, claramente, porque quiero que Sharon tenga a su familia cerca. Voy a traer a mi madre, porque, pobrecita, esperó mínimo 20 o 25 años para convertirse en abuela, pero no sabemos porque la situación de este virus hoy en día en Miami es muy difícil… Sharon no puede volar después del sexto mes, entonces tenemos que decidir en agosto…”, comentó el italiano.

Entre otras cosas, la pareja se reservó detalles al preguntarles si ya conocían el sexo del bebé, por lo que ambos respondieron de manera simpática. “Queremos esperar un rato y en un rato lo vamos a decir claramente. Nosotros sabemos siempre todo…”, dijo Vacchi, mientras Sharon asentía con la cabeza, para después tomar la palabra y confesar que incluso ya han puesto en marcha sus ideas para la elección del nombre. “Hay unas opciones pero aun estamos estudiando las posibilidades, no hemos decidido exactamente cuál, pero tenemos algunas opciones…”, agregó la modelo.