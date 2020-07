Michelle Salas se sincera y responde a la pregunta del millón, ¿quiere ser mamá?

Con 31 años recién cumplidos (celebró su cumpleaños el pasado 13 de junio), Michelle Salas continúa viviendo la contingencia sanitaria en Miami, desde donde se ha mantenido comunicada con sus seguidores a través de Instagram, medio que se ha convertido en su favorito para interactuar con sus fans con quienes no tiene secretos. Como parte de sus ya tradicionales rondas de preguntas y respuestas, la influencer se confesó y habló de un tema, del que ya había hecho referencia en el pasado, pero del que cada día reflexiona más: la maternidad. Como muchas mujeres de su edad, la hija mayor de Stephanie Salas ha tenido que contestar una y otra vez si quiere tener hijos, algo que definitivamente está en sus planes a futuro; sin embargo, reconoció que no tiene clara la fecha, más ahora que la situación mundial no está en optimas condiciones y así lo explicó: “Estamos viviendo un momento tan complicado en el mundo y siendo sincera a veces me cuestiono sobre cómo y cuándo traer un ser a este mundo”.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Aunque sabe que siempre habrá dificultades, Michelle reconoció que la maternidad sí está en su lista de pendientes; pero en los últimos años ha sido un plan que ha tenido que aplazar por cuestiones personales, pero sobre todo laborales, pues su ajetreada agenda de trabajo no ha dejado espacio: “¡Claro! Pero ¿cuándo? Es una pregunta que siempre me hago. Llega un momento en la vida en el que los años empiezan a pasar cada vez más rápido. Sobre todo, entre el trabajo y los viajes constantemente se me van cada vez más rápido y cuando te das cuenta ya pasaron 5 años”, escribió. Si bien no ha decidido cuál será el momento perfecto, sí reveló cuántos hijos le gustaría tener: “Siempre he dicho que me gustaría tener, aunque sea la parejita, si Dios me lo permite”.

VER GALERÍA

Esta no es la primera ocasión que Michelle revela su punto de vista sobre la maternidad, en noviembre de 2018, ya había sido cuestionado sobre el tema. En aquella ocasión, la experta en moda comentó que le encantaría vivir esta experiencia y explicó la especial razón: “Claro que me gustaría ser mamá algún día. Creo que no hay un amor más grande y un compromiso de vida más importante que el de tus hijos. Vengo de una familia relativamente pequeña, me gustaría tener dos o tres. Pero todo a su tiempo”, dijo. También confesó que cree que uno nunca está listo para la maternidad y detalló por qué: “Creo que solo tú sabes cuándo estás preparada. No lista porque creo que nunca ‘estás lista’ pasa y ya, es así. La vida misma pasa y ya, pero es lo más bonito que tenemos. Me gustaría tenerlos en unos años así también tendrían tatarabuela como yo ya tuve hasta los 13 años”.

¿Qué es lo más complicado de ser influencer?

Durante esta última dinámica de preguntas en Instagram, Michelle Salas también fue cuestionada sobre su papel de influencer en esta red social, donde cuenta con más de un 1 millón 300 de seguidores, en específico, habló de la parte más complicada de ser considera una influencia para sus fans: “La palabra influencia viene de la mano de mucha responsabilidad. Puedes ser influyente para cosas, tanto buenas, pero también malas. Y muchas veces puedes cometer el error de poner un mal ejemplo sin darte cuenta. Por decirlo de alguna forma. El ser siempre cuidadosa con lo que digo y hago es lo más difícil para mí. ¿Por qué? Porque somos humanos y considero que nadie es perfecto, pero yo ser alguien que la gente ve o escucha, me supone una cierta responsabilidad y compromiso con lo que comparto y con el ejemplo que doy. Pero repito, somos humanos y uno tiene que ser como es, siempre y cuando no lastimes a los demás”, explicó.