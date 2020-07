Yordi Rosado de las críticas que recibía cuando trabajaba con Adal Ramones: 'Me enojaba mucho'

Convertido hoy en un exitoso conductor, escritor y locutor, Yordi Rosado no olvida sus tiempos en le programa Otro Rollo, cuando trabajó junto a Adal Ramones. Compartieron créditos por un largo tiempo, y aunque en la pantalla todo era perfecto, lo cierto es que el hoy anfitrión de La última y nos vamos llegó a sentirse menospreciado profesionalmente, de hecho en su libro más reciente habló de lo difícil que fue para él estar bajo ‘la sombra de Adal’. Por su parte, el presentador y comediante ha confesado haber leído el texto, y ha expresado su admiración y respeto a su colega por abrirse al respecto. Si bien aquella época ha quedado ya en el pasado, Yordi tiene muy presente que las vivencias de aquel entonces le trajeron grandes aprendizajes, tal y como lo ha contado ahora al recordar lo que sentía cuando era considerado ‘el patiño de Adal’.

Debido al innegable éxito que tuvo Otro Rollo durante los 12 años que se mantuvo al aire, los nombres de Yordi y Adal suelen asociarse, y aunque en su momento se dijo que la relación entre ambos no era buena fuera de la pantalla, lo cierto es que a la fecha los dos se guardan un cariño mutuo. “De hecho traemos unas ideas de hacer algo padre”, contó Rosado sin más detalles al ser entrevistado en el programa Montse & Joe, donde aseguró que la comunicación entre ambos persiste y que no lamenta para nada haber trabajado con él. “No, no, para nada me arrepiento”, aseguró.

No obstante, reconoció que sí fue duro para él ser catalogado como un ‘patiño’ de Adal, pues él consideraba que estaba lo suficientemente preparado para ser más que eso. “Fue un momento muy difícil porque yo creí que era un conductor formado y hecho y me dolía mucho cuando me decían: ‘No, es que tú eres el patiño de Adal…’ y de repente yo me enojaba mucho, te defiendes…”, contó el conductor. “Y luego me di cuenta que, efectivamente era el papel que estaba jugando y hasta que me di cuenta pude decir ‘bueno, ya no quiero jugar este papel’. Todo mundo me decía ‘eres Yordi el de Adal’ y dije un día, quiero ser Yordi el de Yordi, pero qué tengo que hacer para llegar ahí’”, continuó el conductor al explicar que estas vivencias y aprendizajes los relató más a detalle en su libro ¡Sin pretextos! Cambia el pero por el puedo, en el que incluso le dedicó un capítulo a su colega, el cual tituló La sombra de Adal Ramones.

Yordi narró que estaba tan enfocado en su libro que un día cayó en la cuenta de que no le había avisado a Adal, por lo que fue hasta unos días antes de que su lanzamiento que le contó. “Faltaban como varios días para que saliera el libro y de repente dije: ‘¡No le he hablado a Adal!’ Nunca le comenté nada”, recordó el conductor antes de revelar cómo tomó su colega le hecho de que fuera parte de su publicación en un capítulo que hacía alusión a su sombra sobre él. Rosado contó que inmediatamente la reacción de Adal fue de sorpresa y lo cuestionó al respecto. “Como que no le encantó, pero le dije: ‘No te preocupes amigo, en realidad no hablo de ti, hablo de mí’”, recordó.

La reacción de Adal al leer el libro

En noviembre, luego de la publicación del libro, Adal fue cuestionado sobre el capítulo en el que Yordi lo mencionó, y entonces aseguró que ya lo había leído y que le había parecido bueno y preciso. “Yo leí mucho antes de que saliera el libro, leí el capítulo y me pareció muy bueno. Se lo agradecí a Yordi”, contó Adal en entrevista con el programa Hoy. “Lo dijo muy bien, muy puntual y obviamente como debe ser, con respeto y admiración mutua”, agregó. Además, Ramones se refirió además al término de patiño. “La palabra puede sonar ruidosa. Pero un patiño es el que prepara también el área para el host principal del programa”, dijo Adal reconociendo la labor de su amigo durante todos esos años que compartieron frente a las cámaras.

