Yalitza Aparicio es invitada a ser miembro de la Academia de Hollywood

Tras su debut como protagonista de la película Roma, en 2018, Yalitza Aparicio ganó gran proyección internacional, posicionándola en un lugar muy privilegiado, el cual ha utilizado para alzar la voz y llevar su mensaje de inclusión por todo el mundo. Aunado a eso, la profesora de vocación también ha explorado otras facetas que van desde activista de derechos humanos, hasta columnista del New York Times, creciendo de forma impresionante su curriculum, al cual se espera que pronto se agreguen más películas y proyectos actorales. Mientras eso sucede, la actriz puede anotarse un logro más en su lista de cosas por hacer, pues ahora ha sido invitada a formar parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS por sus siglas en inglés), encargada de elegir a los ganadores durante la entrega del Oscar.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de un comunicado publicado en el sitio web de los Oscar, se hizo oficial la lista de nuevos miembros de la Academia para 2020. Es así, que la lista de actores invitados a formar parte de este selecto grupo está encabezada por la originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, quien no ha podido ocultar su emoción ante este nuevo hito en su carrera. “Nuevas historias”, publicó Yalitza en su perfil de Instagram junto a una fotografía con la que confirmó la noticia, post que fue respondido por la misma Academia: “Bienvenida”.

En total, se ha invitado a 819 nuevos miembros, de los cuales el 45% son mujeres, incluidas Yalitza Aparicio y la productora de cine Mónica Lozano, ambas originarias de México. Además, de todos los invitados el 36% pertenece a minorías étnicas y raciales, provenientes de 68 países diferentes. Con esto, la Academia busca cumplir con sus objetivos de inclusión para 2020. “En 2016, la Academia estableció objetivos de inclusión específicos como parte de su iniciativa A2020 para duplicar el número de mujeres y comunidades étnicas y raciales subrepresentadas para 2020”, se puede leer en el comunicado emitido.

Ha sido gracias a su nominación al Oscar que Yalitza obtuvo en 2019 por su protagónico en la película Roma, del director Alfonso Cuarón, que la oaxaqueña fue considerada este año para formar parte de los miembros de la Academia. De aceptar la invitación, la actriz se convertiría en la primera mujer de origen indígena en ser reconocida con esta distinción. El año pasado, su compañera de elenco, Marina de Tavira también estuvo entre los invitados. Entre los mexicanos que han sido considerados en otros años, están Eugenio Derbez, Héctor Bonilla, Ofelia Medina y Dolores Heredia, por mencionar algunos.

Alza la voz en contra del racismo

Apenas hace unas semanas, Yalitza Aparicio debutaba como columnista del New York Times escribiendo un artículo titulado In Mexico, Roma Lit a Fire for Workers Rights, en el que la actriz habla sobre cómo la película que le dio la fama puso a discusión temas que anteriormente eran considerados tabú y que pocas veces se ponían sobre la mesa. “El arte arroja luz sobre los problemas urgentes, necesarios y, a veces, dolorosos que no siempre son fáciles de abordar porque nosotros como sociedad no hemos podido resolverlos”, se puede leer en uno de los fragmentos de la publicación.

"De repente, la gente en mi país de origen, México, estaba hablando sobre temas que durante mucho tiempo han sido tabú aquí: racismo, discriminación hacia las comunidades indígenas y especialmente los derechos de las trabajadoras domésticas, un grupo que históricamente ha sido privado de sus derechos", explicó en otro fragmento de su columna, sobre el impacto que la película tuvo en la sociedad mexicana.