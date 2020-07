Bellísima, América Fernández y su posado en bikini

El buen gusto es algo que siempre ha caracterizado a América Fernández, quien ha dado muestra de lo mucho que se preparó para la llegada del verano. Esta vez, la hija del ‘Potrillo’, sorprendió a sus seguidores en redes sociales posando en bikini como solo ella sabe hacerlo, para así también dar un vistazo de lo bien que lleva su cuarentena enfocada en sí misma, pues al parecer se mantiene muy activa para conservar el impresionante físico que la caracteriza. Y es que la joven disfruta tanto de su interacción en Instagram, que no para de compartir detalles de su día a día, no solo de algunos instantes en compañía de su familia, sino también de su amor por la naturaleza, los viajes, la música y la moda.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

En esta ocasión, América capturó una fotografía desde su habitación, en la cual aparece de pie frente a un espejo y con la cámara del teléfono celular en mano. En la instantánea, se aprecia ella luciendo un bikini blanco de dos piezas, ideal para pasar un día bajo el sol en uno de los tantos paraísos por los que suele tomar relajantes paseos. Y aunque no se percibe su rostro, sí se aprecia la figura tan fitness que mantiene a lo largo de estos días, pues como hemos visto en varias de sus publicaciones, ella es una chica muy activa que no solo ama las caminatas por sitios espectaculares, pues además ha llegado a participar en maratones y cuando no, aprovecha el tiempo para andar en bicicleta.

Por supuesto, las reacciones entre sus fanáticos fueron inmediatas, enviándole a la joven un sinfín de piropos, en donde se hizo mención de su envidiable belleza que, entre otras cosas, es producto de la genética. Y para despertar aun más la incertidumbre, ella evitó hacer comentarios en torno a esta publicación, la cual ha acumulado miles de “me gusta” desde que fue compartida en sus redes sociales, espacio en el que cuenta con más de 60 mil seguidores. Eso sí, agregó un emoji de sol al pie de la comentada foto.

VER GALERÍA

La playa, su mejor inspiración

Para América, no hay lugar más preferido que la playa, así lo ha dejado ver en las constantes postales que disfruta revelar en sus redes sociales, sobre todo durante estas últimas semanas, en las que ha permanecido junto a su familia pasando la cuarentena en su casa de Puerto Vallarta, uno de los destinos favoritos para los Fernández. Recordemos que, semanas atrás, ella dio otras sorpresas al aparecer en bikini desde su casa, en donde no solo ha tenido el privilegio de pasar los días en contacto con la naturaleza, sino también cuidando de su amada mascota.

Y no solo eso, porque además, América se ha mantenido muy creativa, incluso ideando algunos outfits para esta época, tal cual lo mostró recientemente al revelar una serie de fotos en Instagram modelando un top blanco estilo bandana con una falda del mismo material, aunque decorada con un sutil nudo para darle un toque muy especial. “Yo hice mi ropa”, escribió en aquel momento, llevándose todas las ovaciones de sus fans, que no paran de sorprenderse con los múltiples talentos de esta chica. Lo cierto es que ella ha heredado el gran carisma de su familia, así como también su amor por la música, no por algo se ha dejado ver tocando la guitarra y, en ocasiones, interpretando una que otra melodía.

VER GALERÍA