Adrián Uribe celebra el cumpleaños 17 de su hijo Gael con un emotivo mensaje

Adrián Uribe no para por buenas noticias. Apenas hace unas semanas compartía con sus fans la emocionante noticia de la próxima llegada de su segundo hijo, fruto de su relación con la modelo Thuany Martins. Días más tarde, el actor daba a conocer que su bebé en camino será una niña y con la misma emoción compartió la buena nueva con todos sus seguidores. Ahora, el actor tiene otro motivo para celebrar y llenarse de orgullo, pues este 30 de junio su hijo Gael, fruto de su primer matrimonio con Karla Pineda, cumple 17 años.

Con el corazón lleno de emoción, el también comediante se volcó en cariño para el jovencito, dedicándole unas lindas palabras y compartiendo un collage de fotos, en el que se puede ver al festejado en distintas etapas de su vida. “Le doy gracias a Dios por permitirte cumplir 17 años de vida y permitirme ser testigo del gran ser humano en el que te has convertido. Gracias por hacerme sentir el papá más orgulloso del mundo. Feliz cumpleaños mi amor. ¡Te amo!”, fue el tierno mensaje que escribió el protagonista de la telenovela Como Tú No Hay Dos en su perfil de Instagram.

El tierno gesto de Uribe fue correspondido por su hijo, quien no dudó en agradecer a su papá por las palabras, contestando con un breve pero cariñoso mensaje. “Te amo, pa”, escribió Gael debajo de la publicación de Adrián, quien respondió: “Y yo a ti”. Por otro lado, Thuany también felicitó públicamente al festejado, enviando sus mejores deseos para el hermano mayor de su bebé. “¡Feliz cumple Gael! Que Dios te bendiga siempre”, escribió la modelo, a lo que él respondió: “Muchas gracias”.

Como era de esperarse, sus fans corrieron a enviar sus buenos deseos para el joven festejado, felicitando al actor por la buena relación que mantiene con su retoño y deseándole lo mejor en la nueva etapa que esta por comenzar al lado de su bebita. Entre los miles de comentarios que le han llegado hasta su perfil, destacan los de amigos cercanos del actor como Omar Chaparro, Mane de la Parra, Jaime Camil, Grettell Valdez, entre otras celebridades, mensajes que Adrián se encargó de contestar personalmente.

Emocionado por su nueva hermanita

Fue el pasado 31 de mayo, que Adrián Uribe anunció la próxima llegada de su nuevo bebé. A través de sus redes sociales compartió un mensaje en el que expresó su felicidad por la nueva etapa que está a punto de experimentar, junto a una fotografía en la que aparece besando la pancita de la madre de su hijita en camino. Igual de emocionado está Gael, quien está ansioso por conocer a su hermanita. “(Está) Feliz, porque además él quería niña, Thuany quería niña, yo quería niña y diosito nos escuchó a los tres…”, respondió el actor durante una charla virtual con el programa De Primera Mano, una de las primeras que dio luego de confirmar su embarazo y el sexo de su bebé en redes sociales.

Tanta es la felicidad de Gael, que según ha revelado Adrián, se ha mantenido al pendiente del proceso de Thuany, mostrando su preocupación por que todo salga bien y emocionado porque será una niña, tal y como él lo deseaba. “Gael era el que más quería niña, me encanta porque lo primero que me dijo cuando le dije ‘mi amor, es que vas a tener una hermanita’, pues no sabíamos todavía que iba a ser, si hermanito o hermanita, cuando le dije, lo primero que me dijo fue ‘oye pa, ¿Thuany está tomando ácido fólico?' Como que le preocupó esa parte…”, reveló.