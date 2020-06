Katy Perry y la dura confesión sobre su ruptura con Orlando Bloom

Katy Perry atraviesa por un momento personal muy especial, pues se encuentra en la dulce espera de su primera hija, fruto de su relación con Orlando Bloom. Aunado a eso, la intérprete de Harleys in Hawaii disfruta del éxito de sus más recientes sencillos, los cuales formarán parte de su quinto álbum de estudio que se espera salga a la venta el próximo 14 de agosto. Sin embargo, antes de llegar a este importante instante de su vida, la cantante californiana atravesó por un momento de oscuridad y desesperanza, justo en el momento en el que había decidido poner una pausa en su relación con Orlando, en 2017, y en plena promoción de su último disco, Witness, el cual no tuvo el éxito que ella esperaba.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo reveló durante una reciente entrevista, en la que la cantante habló se sinceró y de forma muy abierta se refirió al momento en el que incluso llegó a pensar en el suicido. “Mi carrera estaba en esta trayectoria cuando estaba subiendo, subiendo y subiendo y luego tuve el cambio más pequeño, no tan grande desde una perspectiva externa. Pero para mí fue sísmico”, dijo en una entrevista en la estación de radio SiriusXM. “Había dado tanto, y literalmente me partió a la mitad. Había roto con mi novio, que ahora es el futuro papá de mi bebé. Estaba emocionada por volar alto con mi disco y el disco ya no me puso alto, así que me caí”, contó

La intérprete de Firework reveló que, por fortuna, tuvo tiempo para recapacitar y agradecer por todo lo que la rodeaba y lo que había logrado en todos estos años, siendo el sentimiento de gratitud lo que le salvó la vida. "Mi esperanza es que algo más grande que yo me creó con un propósito y me creó por una razón, y que no soy desechable. La gratitud es probablemente lo que me salvó la vida, porque si no me habría revolcado en mi propia tristeza y probablemente habría saltado. Pero encontré la forma de estar agradecida. Y si las cosas se ponen muy duras, me digo: '¡Estoy agradecida, estoy agradecida!'”, expresó.

VER GALERÍA

Llega la calma

Luego de este duro episodio de su vida, Katy recuperó la sonrisa y las ganas de vivir. Además, un año después, la intérprete retomó su relación con Orlando Bloom y se comprometieron durante el Día de San Valentín en 2019. Fue en marzo de este año, cuando la cantante sorprendió a sus fans al anunciar la llegada de su primer bebé, a través de su nueva canción Never Worn White y el video de ésta, en donde al final del clip muestra su tierna pancita. Luego del estreno de su video, la cantante sostuvo un encuentro virtual con sus fans, en donde confirmó la noticia de su embarazo y dejó entrever que su nuevo disco estaba por llegar. “Muchas cosas ocurrirán este verano, no solo daré a luz literalmente sino también en sentido figurado, pues llegará algo que han estado esperando mucho tiempo”, dijo Perry a sus fans.

La canción con la que Katy Perry anunció su embarazo lleva un mensaje muy claro sobre la etapa de vida que está experimentado, pues habla de querer hace una vida al lado de alguien más y afrontar los retos que conlleva una relación. “Porque nunca me he vestido de blanco, pero quiero hacer bien. Quiero intentarlo contigo. No, nunca he vestido de blanco, pero estoy aquí esta noche, porque de verdad quiero decir sí quiero”, dice una parte la letra de la canción.

VER GALERÍA