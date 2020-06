La simpática broma de Rafa Márquez a Jaydy Michel

Los dos suelen ser reservados, pero Tik Tok ha dejado ver una nueva faceta de Rafa Márquez y Jaydy Michel. A través de la aplicación de moda, la pareja ha permitido conocer su lado más divertido y cómplice, prestándose a todo tipo de bromas e iniciativas típicas de esta red. Desde casa, donde han pasado la cuarentena, no han tenido reparo en compartir con sus seguidores divertidos videos. Esta vez, Jaydy ha sido víctima de una simpática broma de Rafa, quien al encontrar a su mujer con una mascarilla de belleza, decidió tomar el famoso audio de la película Shrek cuando el Burro hace evidente una transformación de Fiona para aderezar el momento. Pero, ésta no ha sido la única ocurrencia que han tenido a través de estos videos cortos. Mostrándose como la pareja más fit, han hecho rutinas de ejercicio a juego y hasta se han echado sus pininos en la actuación, como es típico del lip sync de esta red. Con hijos adolescentes en casa, parece que Jaydy y Rafa están muy al tanto de las nuevas tecnologías y de las redes de moda, pues no solo tienen sus cuentas en la red china, sino también Rafa anuncia en su cuenta de Instagram que tiene un perfil de Snapchat, que suele ser usada por las nuevas generaciones. Es así, como adaptándose a estos nuevos tiempos, hemos podido conocer más de esta famosa pareja. Haz click y diviértete con sus ocurrencias.

