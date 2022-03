'¡Nos vamos a casa!', la exparticipante de Miss Universo, Daniella Álvarez, deja el hospital tras su dura cirugía

La inspiradora historia de Daniella Álvarez, exreina de belleza colombiana, le ha dado la vuelta al mundo, gracias a la entereza con la que ha afrontado uno de los capítulos más complicados en su vida. Y es que hace unas semanas que, la modelo reveló que, debido a las complicaciones de una cirugía, tuvieron que quitarle el pie izquierdo y parte de la pierna. A pesar de la dura noticia, Álvarez no ha perdido la sonrisa de su rostro y afrontó este momento con mucha fortaleza y positivismo, siempre pensando en su salud y en calidad de vida, la cual se vería truncada de no someterse a la complicada cirugía. Por fortuna, todo salió bien y la colombiana de 32 años se encuentra en franca recuperación y de hecho, ya ha abandonado el hospital donde permaneció por algunas semanas, luego de la intervención a la que se sometió.

A través de sus redes sociales, Daniella compartió un video en el que se le puede ver abandonando la habitación del hospital en la que estuvo por más de mes, en medio de aplausos del personal médico que la atendió y acompañada de su familia, quienes nunca se separaron de su lado, llenándola de cariño y fortaleza. “¡Nos vamos para la casa!”, se le escucha decir emocionada a su salida del nosocomio, sentada en una silla de ruedas y apoyada por sus enfermeras. “Gracias Dios mío”, agregó, mientras enviaba besos a la cámara y cargando un ramo de flores entre sus brazos.

Al llegar a su casa, Daniella se encontró con una agradable sorpresa, pues ya la esperaban sus amigos y familiares, quienes llenaron su hogar con cientos de flores de todo tipo, así como regalos que le enviaron algunos de sus seguidores y animados. "Quiero contarles que estoy super contenta de estar en mi casa… (quiero) darle las gracias a todos porque me han hecho sentir super, super contenta”, expresó la también actriz en otro video compartido a través de Instagram Stories.

‘Amo mi cuerpo igual que antes’

Fue el pasado 14 de junio, que Daniella Álvarez dio a conocer a través de sus redes sociales que la cirugía en la que le amputarían su pie izquierdo había sido exitosa, mostrando una actitud muy positiva y dando lecciones de entereza por la forma en la que enfrentó todo su proceso, sin dudar ni un segundo y confiada en que era lo mejor para ella. “Quiero compartir con ustedes mi nueva versión: amo mi cuerpo igual que antes, estoy feliz de estar aquí en este mundo para superar todos los retos que vienen en mi nueva vida. Se que de la mano de Dios todo lo lograré. ‘Pies, para qué los quiero si tengo alas para volar’. ¡Vamos para adelante!”, escribió junto a una foto en la que aparece tomada de la mano de su papá, luego de salir del quirófano.

Previo a su operación, la colombiana había explicado que la decisión que tomó respecto a su cuerpo, la hizo pensando en tener una vida funcional, por lo que la amputación de su pie izquierdo era la mejor opción para su caso. "Podría yo tener un pie, pero no sería un pie funcional. Tomé la decisión de tener un pie funcional, una prótesis que me deje bailar, correr, (andar en) bicicleta, nadar, todas las cosas que me gustan”, dijo.

