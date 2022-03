¡Felices 52! Chayanne celebra su cumpleaños cobijado por el cariño de su familia

Para Chayanne, su familia y sus millones de fans de todo el mundo es un día muy especial. Y es que este 28 de junio, el guapo cantante celebra su cumpleaños número 52 y lo ha celebrado como solo él lo merece. Rodeado del cariño de sus hijos, Lorenzo e Isadora, así como de su esposa, Marilisa Maronesse, el intérprete de Torero disfruto de un íntimo festejo con mucho sabor boricua, en donde el pastel, los globos y las palabras de cariño no pudieron faltar.

A través de su perfil de Instagram, el artista compartió una serie de fotografías de su festejo familiar, inspirado totalmente en la Puerto Rico, con motivos que recuerdan las playas de la ‘Isla del Encanto’, lugar natal del también actor. Junto a las imágenes, Chayanne compartió un mensaje en el que expresó su gratitud por las muestras de cariño recibidas por parte de su familia, amigos y público. “Gracias por todas las felicitaciones de cumpleaños. Me siento sumamente agradecido con la vida y feliz de poder compartir con mi familia. Les envío un fuerte abrazo y todo mi amor... a disfrutar las cosas buenas que tiene la vida”, compartió.

Como era de esperarse, sus hijos expresaron sus mejores deseos para su padre. Con cariñosas palabras, los guapos jovencitos dejaron en claro el gran amor que sienten por su padre, compartiendo al mismo tiempo algunas fotografías del baúl de sus recuerdos y permitiendo a sus seguidores compartir con ellos esta fecha tan especial. "El rey cumple hoy. Te amamos Pa. (¿25 o 52?)”, escribió Isadora en su perfil de Instagram, destacando la jovialidad de su padre, quien luce guapísimo y jovial a sus 52 años. La jovencita acompañó su publicación de dos fotografías de su papá, una de su juventud y otra más rodeado de toda su familia.

Por su lado, Lorenzo hizo lo propio, dedicándole al también bailarín unas palabras de felicitación, las cuales acompañó también de dos postales. Una donde aparece el joven galán cuando apenas era un bebé al lado de Chayanne, y una más reciente, en donde padre e hijo posan de lo más sonrientes. “Feliz cumpleaños pa, gracias por ser un increíble padre y amigo, te quiero mucho”, escribió Lorenzo junto a las postales que han robado el corazón de sus seguidores.

Heredera de su talento

Aunque Chayanne y su familia suelen ser muy discretos con su vida íntima, en los últimos meses, Isadora se ha abierto un poco más con sus seguidores, dejándolos entrar un poquito más a su intimidad e incluso mostrándoles parte de su vida familiar. Además, la guapa jovencita también se ha encargado de demostrar que es digna heredera del talento de su padre, y que incluso podría seguirle los pasos muy de cerca. Y es que recientemente, Isadora sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que aparece interpretando la canción No hay nadie más, de Sebastián Yatra. Además del innegable talento vocal del que es poseedora, la hija menor del intérprete mostró que también tiene habilidades con los instrumentos musicales, pues ella misma tocó el piano.

Si bien, este video ha casuado revuelo entre sus seguidores, no es la primera vez que Isadora muestra su gran talento para el canto. Hace apenas un par de meses, la joven artista sorprendió a todos al compartir un video cantando el emblemático tema de The Beatles, Le It Be, ganándose el reconocimiento de sus fans, quienes le ha augurado una exitosa carrera musical, en caso de que decidiera seguir el camino de la vida artística y conquistar los escenarios como lo hace su guapo papá. ¿Será que estamos ante el nacimiento de una nueva estrella?