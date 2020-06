Atala Sarmiento sobre su nueva vida: 'Agradezco estar pasando por todos estos cambios'

Luego de varios meses de cambios y de cerrar varios ciclos profesionales, Atala Sarmiento se dio la oportunidad de iniciar una nueva vida al lado de su esposo, David Rodenas, en Barcelona, España. Ha sido en ese lugar donde la presentadora ha podido explorar diferentes facetas profesionales, pues además de fungir como corresponsal del programa Hoy durante los meses que ha durado la pandemia por el coronavirus, Atala ha explotado su talento como decoradora de interiores. Ha sido precisamente sobre todos los cambios que ha experimentado en los últimos meses que la comunicadora se ha tomado el tiempo de reflexionar, sobre todo en estos momentos en lo que poco a poco ha retomado su vida, luego de mantenerse en estricto confinamiento, pues recordemos que la Madre Patria fue uno de los lugares más afectados por el coronavirus.

A través de su perfil de Instagram, Atala compartió una fotografía en la que se le puede ver presumiendo su belleza al natural, sin una gota de maquillaje. Junto la instantánea, la periodista compartió su reflexión sobre las vivencias que ha tenido a lo largo de estos meses en su nuevo hogar, y de lo que ha aprendido a partir de su nueva vida. “Llevo días pensando mucho en el cambio de vida que ha supuesto para mí venirme a vivir a Barcelona. Algo de lo que he aprendido a no exigirme tanto es en mi propio arreglo. Permitirme estar al natural en casa no es algo a lo que estuviera acostumbrada. Tener que estar ‘siempre perfecta’ ha dejado de ser tan importante para mí", se puede leer al inicio de su mensaje.

Atala se apresuró a aclarar que el hecho de que ahora no tenga como prioridad el siempre lucir glamorosa y perfecta, no tiene que ver con un descuido de su ser, sino todo lo contrario, pues ha aprendido a valorar su esencia, más allá de lo que se pueda ver en el exterior. “No quiere decir que ahora me convierta en una fodonga. Pero aplaudo que en España se le dé el merecido valor y no juicio a la naturalidad. El confinamiento contribuyó, no me pongo todo el mérito, pero agradezco estar pasando por todos estos cambios. Darme permiso de llevar la cara lavada sin sentirme mal por ello”, explicó.

Finalmente, la presentadora dijo estar feliz por todos lo que ha vivido tras su cambio de continente, confiada siempre en que los cambios son para bien y convencida de lo que la vida tiene preparado para ella en su camino será lo mejor para ella. “Los procesos de cambio hay que abrazarlos con todo lo que vienen. Así los recibo ahora, de brazos abiertos y dispuesta a recorrer el camino por donde me lleven”, concluyendo con esta frase su reflexión, la cual ha sido muy aplaudida por sus seguidores, quienes no dejaron de halagarle por lo bien que luce al natural.

¿Tiene pensado volver a México?

Sobre el regreso de Atala al país se ha dicho mucho e incluso han surgido rumores sobre su posible participación en grandes proyectos televisivos de TV Azteca. Sin embargo, la comunicadora tiene muy claro el camino a seguir durante los próximos meses y en él no existe la posibilidad de que pueda reencontrarse con la empresa en la que trabajó por varios años o de retomar su vida en México. Así lo dejó en claro durante una de sus participaciones en el programa Hoy. “No, no tengo planeado, por lo pronto, regresar a vivir a México”, dijo tajante la exconductora de Ventanenado.

Y es que además de que no tiene planeado visitar el país próximamente, Atala también explicó que la situación de emergencia que atraviesa el mundo le impide poder viajar, por lo que descartó cualquier posibilidad de visitar México. “Lamentablemente creo que durante un tiempo no se va a poder viajar, porque habrá condiciones estrictas para los viajes, hasta que vuelvan a estar abiertos los vuelos. Tengo entendido que, ahorita, no hay viajes de aquí hacía México”, explicó.