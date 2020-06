¡Ha nacido una estrella! Vadhir y Aitana Derbez protagonizan el dueto musical más tierno

Sin duda alguna, los integrantes del clan Derbez nacieron con el arte en la sangre. Los hijos de Eugenio Derbez han destacado en todo lo que se proponen, desde la actuación, el canto y la comedia, todos han demostrado ser dignos herederos del talento familiar. De hecho, la más pequeñita de esta dinastía, Aitana, también ha comenzado a descubrir sus propias habilidades artísticas y a su corta edad, la pequeña sueña con seguirle los pasos a su famosa madre, Alessandra Rosaldo, y conquistar millones de corazones con su voz. Pero no hace falta esperar a que la niña crezca para comenzar a ser testigos de su talento, pues de la mano de su hermano Vadhir, la menor ha comenzado su camino a la fama.

A través de su canal de Youtube, el joven galán compartió un entrañable video en el que aparece junto a su hermana Aitana, cantando a dueto un cover de la canción Dance Monkey de Tones and I. En el clip, se puede ver a Vadhir con guitarra en mano, dirigiendo a la menor, quien de forma muy profesional atiende a las indicaciones de su hermano, para después sorprender a todos con su talento vocal.

No cabe duda de que Aitana va que vuela para convertirse en toda una estrella, pues quedó en evidencia que sus habilidades musicales vienen de nacimiento, al seguir el ritmo de la canción sin perderse y cantando con un sentimiento muy especial, tal y como lo hace su mamá sobre el escenario. En el video, se puede observar que Vadhir no cabe de orgullo al ver a su hermana desarrollarse de forma tan natural, mientras la mira muy enternecido, sin poder creer el gran talento de la pequeña artista.

En cuestión de horas, el video se volvió viral e incluso ya ha acumulado más de 2 millones de reproducciones y más de 200 mil likes, una cifra que sin duda en los próximos días seguirá creciendo, pues la simple idea de ver a estos dos hermanos compartiendo su talento el algo a lo que nadie se podrá resistir. Los fans de Vadhir no han dejado de elogiar a la pequeñita, augurándole un exitoso futuro como cantante.

El favorito de Aitana

Vadhir Derbez es un hombre de gran corazón. Siempre tiene palabras de cariño y amor para todos, y más cuando se trata de sus hermanos, a quienes no duda enviarles emotivos mensajes cada que tiene la oportunidad. Sin embargo, el vínculo que ha formado con Aitana, a pesar de la gran diferencia de edades, es muy especial, tanto, que él mismo se reconoce como el hermano favorito de la menor de sus hermanos. “Agarró una etapa de enamoramiento padrísimo conmigo y la adoro… pero ahorita ya lleva un rato que cada vez que me ve me abraza, me agarra de la mano y no me suelta, se la pasa buscándome para jugar, entonces eso es muy tierno y muy lindo… La verdad me enamora”, explicó el joven galán en una reciente entrevista con Univision.

De hecho, este vínculo que ha formado con su hermanita, lo ha llevado a reflexionar sobre la relación que guarda con sus hermanos y la nueva perspectiva que ha tomado a partir del nacimiento de Aitana. “Yo nunca he sido así de celoso con mi familia. Me lo han preguntado con mi hermana (Aislinn), que antes salía y tenía algún novio y nunca la celé, siempre la apoyaba como amigo. Pero no sé si ahorita que estoy grande y tienes conciencia, de repente ver a tu hermanita y que empiece a hacer cosas medio inocentes, que sabes que la va a ir a regar me sale este lado protector…”, aseguró.