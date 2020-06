De muy buen humor, José Eduardo habla de la vez que 'cambió' a su papá por una camioneta

Los secretos de la familia Derbez han dejado de serlo. Ha sido a través de los canales de Youtube de los integrantes de este famoso clan, que poco a poco hemos ido conociendo algunos detalles de su vida familiar y de las anécdotas más divertidas que han vivido entre ellos. La más reciente fue la que reveló Eugenio Derbez, quien durante una charla para el canal de Vadhir Derbez, habló de la vez en la que José Eduardo, su hijo, lo cambió por una camioneta y regresó a vivir a la casa de su mamá, la actriz Victoria Ruffo, luego de pasar algunos meses al lado de él y de que se instalara en su hogar con todo y mascotas.

Luego de que se hiciera pública esta anécdota, José Eduardo quiso defenderse y contar su propia versión de los hechos, por lo que recurrió a su derecho de réplica. De muy buen humor, el también comediante confirmó los dichos de su papá, aunque se defendió argumentando que la historia que contó Eugenio no era del todo precisa. “Estaba yo muy chiquito”, dijo José Eduardo al programa Hoy, justificando la actitud que tomó en aquel entonces. Sin embargo, no pudo evitar admitir que la oferta que le hizo su mamá para que volviera a su casa era algo a lo que nadie se hubiera podido resistir. “¡Oye! Cualquiera lo hubiera hecho”, expresó entre risas.

El joven galán continuó con su defensa con una sonrisa en el rostro, argumentando que, por otro lado, la oferta que recibió por parte de Eugenio no era del todo convincente, aunque el actor dijo que en su momento le ofreció un auto rentado a José Eduardo para que pudiera moverse sin problemas de un lado a otro, la oferta no lo convenció, por lo que regresó con su mamá. “Es que mi papá… ya ni me acuerdo qué me estaba ofreciendo, pero no era buen negocio. Es como cuando estabas con Chabelo en la ‘catafixia’”, contó el actor de El Privilegio de Mandar, insistiendo nuevamente en que la versión de su papá tenía algunas imprecisiones, las cuales él tampoco aclaró. “Ahí le movió dos tres cositas que no, difiero”, dijo entre carcajadas.

Amor de hermanos

En la charla que mantuvo Vadhir con Eugenio, el joven cantante se encargó de dejar en claro el amor que le tiene a todos sus hermanos, incluido José Eduardo, de quien se ha llegado a especular no mantiene una buena relación con ellos. Es por eso que el joven cantante se refirió a esos rumores y expresó el gran amor que tiene por José Eduardo, resaltando que su relación con él es la mejor y que nada de lo que se dice alrededor de ellos es verdad.

“Para que sepan, mi hermano… Siempre hubo chismes de que no lo queríamos y no sé qué, que porque estaba alejado, pero lo amamos con todo nuestro ser, te amo hermano si ves esto”, expresó Vadhir a la cámara, antes de pedirle a su papá que le contara sobre el incidente de la camioneta que tanto ha dado de qué hablar.

