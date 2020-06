Fernando del Solar cree que pudo haber padecido Covid-19

A finales del año pasado, Fernando del Solar vivió uno de los episodios más difíciles de su vida, al ser nuevamente ingresado al hospital por una neumonía atípica que lo mantuvo varias semanas internado. En esos momentos, el tema del coronavirus y sus consecuencias aún eran un terreno poco explorado y en el mundo comenzaban a darse los primeros brotes. Es por eso, que a la distancia, el presentador ha reflexionado sobre aquella experiencia y las dificultades que tuvieron sus doctores para encontrar el origen de su enfermedad, llegando a la conclusión de que probablemente fue uno de los primeros casos en México en desarrollar Covid-19, enfermedad generada por este nuevo virus que aún mantiene al mundo en incertidumbre.

Así lo reveló el argentino durante una reciente entrevista en la que habló de forma muy transparente sobre la dura experiencia que vivió hace unos meses y de lo que ha llegado a concluir sobre sus días en el hospital. “A fin de año lo que pasó fue que tuve neumonía atípica y al final no teníamos idea de lo que era el coronavirus ni de los exámenes. Es probable, no lo puedo asegurar porque no me hicieron exámenes, pero que esa neumonía atípica haya sido coronavirus y por eso no daban bien con qué podía ser”, dijo el actor al programa Sale el Sol.

Si bien, sus médicos no le plantearon ese escenario, el también actor considera que por los síntomas que presentó y la forma en la que lo afectó su enfermedad, aseguró que es consciente de que pudo haber sido portador del virus. “Ellos nunca me lo plantearon así, nunca lo pregunté, pero también podía haber sido. No sabemos, ni lo sabremos”, mencionó.

Sin embargo, el actor, que actualmente se encuentra en franca recuperación de aquel episodio, aseguró que no ha bajado la guardia ante la pandemia y ha extremado sus medidas de prevención, pues las secuelas de su enfermedad aún siguen latentes, por lo que cualquier descuido podría afectarlo nuevamente. “Mi sistema inmunológico está un poco suprimido, un poquito bajo después de las cosas que he vivido y como baje bastante de peso y todo lo que tiene que ver con un hospital… Tengo que (usar) cubrebocas la mayor parte del tiempo, lavarme bien las manos y tener cuidado con el contacto físico hasta con mis hijos porque ellos están una semana conmigo y otra con su mamá entonces pueden traer cualquier bichito”, explicó.

Sobre sus días en confinamiento, Del Solar dijo que se ha ocupado en reflexionar sobre su pasado y lo que espera del futuro, manteniéndose positivo y optimista como siempre, aunque reconoce que hay ocasiones en los que la angustia y la incertidumbre lo agobian. “Hay días buenos y días donde hay mayor ansiedad y con ansiedad me refiero a que hay días en que estamos preocupados porque va a pasar cuando se retire esta pandemia, pero hay días buenos que me permiten hacer introspección”, expresó.

Ansioso por regresar al ruedo

Tras los duros años en los que ha luchado por recuperar su salud, Fernando del Solar ha comenzado a llevar su mensaje de superación y fortaleza por todos lados, gracias a las conferencias que imparte y que llevan por nombre Arriba los Corazones. Sin embargo, por ahora sus proyectos profesionales se encuentran en pausa, debido a la pandemia, por lo que el presentador ya no puede esperar a reencontrarse con su público. “Solo les digo a la gente que, paciencia, que ya nos vamos a ver, que ya nos vamos a reencontrar, que vamos a tocar corazones y que vamos a gritar ¡arriba los corazones!, que este es un momento de reflexión”, dijo.